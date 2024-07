Zmelkoow v svojem slogu, tokrat s Pismom komarju

Poletje je čas, ki z vročimi temperaturami k nam prinese tudi številne žuželke. Še posebej nadležni so lahko nočni spremljevalci – komarji. Prav zato se je skupina Zmelkoow odločila za novo pesem, ki tokrat nosi naslov Pismo komarju. Kaj so v njem predlagali in zakaj sta ploskanje in fontana krvi odlična rešitev?

Zmelkoow v svet pošiljajo novo pesem, povsem usklajeno s trenutnim vročim poletjem. Visoke temperature namreč privabijo tudi prav posebej nadležne nočne spremljevalce – komarje, zato jim je priljubljena skupina tokrat napisala pismo. "V pesmi Pismo komarju obravnavamo perečo in aktualno problematiko sobivanja ljudi in žuželk. Ali se bomo pobijali in na dolgi rok uničili sebe in Zemljo ali bomo sodelovali? Za ravnovesje smo pomembni vsi," so dejali člani skupine ob izidu.

Zmelkoow v svet pošiljajo novo pesem, povsem usklajeno s trenutno vročim poletjem. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Skupina, ki je znana po deljenju svojih 'modrih' nasvetov in 'plavih' navodil s svojimi pesmimi, pri tovrstni problematiki predlaga zanimivo rešitev."Okoljsko neosveščen in brezčuten posameznik v tovrstnih situacijah seveda takoj seže po 'pipsu' in napolni prostor s pesticidi, mi pa smo ekološko naravnani ljubitelji živali, zato predlagamo ploskanje," so povedali.

In kaj točno so s tem mislili?"Navdih za pesem oziroma rešitev, ki jo v njej podajamo, smo dobili pri starodavnih metodah zdravljenja s pijavkami, pri čemer je šlo za tipično win-win situacijo, ko je na koncu človek zdrav in žival sita," so povedali in nadaljevali: "Predlagamo, da bi poleg fontan piva in vina tako postavili manjše fontane krvi, ki bi zadovoljevale potrebe naših malih prijateljev, ki so zaenkrat sicer še naši nasprotniki. Ideja je zaenkrat še v fazi testiranja, tako da predlagamo, da se v vmesnem času poslužujete sonaravnega in moralno spodbudnega aplavdiranja letalskim vragolijam teh malih bitij, ki te dni brenčijo okoli nas."

Komar na snemanju spota Pismo komarju – glavna vloga je tokrat končno pripadla basistu Žaretu. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand