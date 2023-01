Zmelkoow z novo skladbo o boju med človekom in naravo

Zmelkoow , legendarni primorski band, so posneli videospot za singel z naslovom Sonja se sanka s svoje aktualne desete plošče 10/10. Bend ob izidu pravi, da pesem govori o večnem "boju med človekom in naravo, v katerem seveda zmaga človek."

In kaj so Zmelkoow povedali o zgodbi videospota? "Sonja predstavlja človeški rod, medved, jež in kače pa naravo. Jedro zgodbe govori o Sonjinem kričanju ob objestnem divjanju s sanmi skozi sviščaške gozdove, s katerim krati zimsko spanje avtohtonemu prebivalstvu, in o pogumnem boju živali proti premočnemu agresorju. Sonja na koncu zmaga, a je ta zmaga Pirova, saj jo na dnu sankališča, za ciljno črto, čaka pekel. Sonja nasanka."

Zmelkoow so se v zgodovino slovenske glasbe zapisali s številnimi zabavnimi hiti, ki pa s seboj nosijo zelo angažirana, provokativna in izpovedna sporočila. Ves čas krmarijo med (samo)ironično kritiko sodobnega sveta, eksistencialnimi vprašanji, glorifikacijo bizarnosti in norim veseljaštvom. In vse to počnejo na svojstven, inteligenten, neponovljiv način in predvsem iskreno.