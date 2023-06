Zmelkoow opozarjajo na globalno katastrofo: toplo pivo

Skupina Zmelkoow je že dodobra zajadrala v poletje in vroče dni, za vse tiste, ki v to obdobje še niso vstopili, pa so pripravili novo pesem, ki nosi pomenljiv naslov Vročina. V pesmi se dotikajo enega najbolj perečih problemov globalnega segrevanja, ki močno vpliva tudi na njihovo najljubšo pijačo – pivo. "Toplo pivo je samo ena od posledic," so v svojem prepoznavnem šaljivem tonu povedali člani skupine, ki slovijo po svojih zabavnih skladbah.