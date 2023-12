Znan je vzrok smrti Shana MacGowana, pevca skupine The Pogues

Pevec in frontman skupine The Pogues , Shane MacGowan , je bil več mesecev pred smrtjo v bolnišnici, potem ko so mu diagnosticirali virusni encefalitis – vnetje možganov, ki je lahko smrtno nevarno in zahteva takojšnje zdravljenje. Iz bolnišnice so ga odpustili le teden dni pred smrtjo in pred njegovim prihajajočim rojstnim dnem, ki bi ga praznoval na božični dan.

Shane MacGowan je bil frontman skupine The Pogues od leta 1982 do njihovega razpada leta 2014. Leta 1982 je ustanovil irsko punk skupino Pogue Mahone, kasneje skrajšano v The Pogues, izdali pa so sedem studijskih albumov.

Poleg tega je avtor ene najbolj priljubljenih božičnih pesmi v zgodovini – Fairytale of New York. Nekatere izmed njegovih najbolj znanih pesmi so Dirty Old Town, The Irish Rover, A Pair Of Brown Eyes, A Rainy Night In Soho ter Summer in Siam. Nastopal je z glasbeniki, kot so Kirsty MacColl, Sinéad O'Connor in Nick Cave.