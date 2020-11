DJ Erick Morillo umrl zaradi predoziranja s ketaminom

Erika so mesec pred smrtjo aretirali zaradi spolnega napada na žensko, ki je napad takoj prijavila policiji. Incident naj bi se zgodil v Miamiju, vzorec testiranja po napadu pa je pokazal na prisotnost zvezdnikovega DNK. Poročilo miamijske policije je javnosti razkrilo podrobnosti napada. Zgodil naj bi se na domu znanega glasbenika po njegovem nastopu na eni od decembrskih zabav. Erick je vse obtožbe zanikal in trdil, da ni kriv. Njegov odvetnik je podal izjavo za javnost: "Gospod Morillo je aretiran na podlagi incidenta, ki naj bi se zgodil 7. decembra 2019. Od takrat je Morillo s policijo že sodeloval. Pomembno pa je, da javnost razume, da policijsko poročilo vsebuje zgolj obtožbe, za glasbenika pa za zdaj velja, da je nedolžen." Na sodišče bi se moral zglasiti ta petek, 4. septembra, ko je bila predvidena naslednja sodna obravnava.

Spomnimo: Morilla so pred dvema mesecema našli mrtvega v njegovem stanovanju v Miamiju, na Floridi. Policisti so se 1. septembra odzvali na klic na pomoč ob 10.42 po lokalnem času in odhiteli na ulico 5660 La Gorce Drive.

Glasbenik je zaslovel leta 1993, ko je kot član glasbenega dua Reel 2 Real izdal uspešnico I Like to Move It. Veljal je za enega najvplivnejših house producentov in didžejev, v Sloveniji pa tudi za enega od 'svete house trojice' Morillo-Sanchez-Moralles. V svoji karieri je osvojil številne nagrade, med drugim tudi tri nagrade za "najboljšega house DJ-ja" v letih 1998, 2001 in 2003 ter tri nagrade za "najboljšega mednarodnega DJ-ja" v letih 2002, 2006 in 2009. Bil je tudi soustanovitelj založbe Subliminal Records, njegove skladbe pa kraljujejo na plesnih glasbenih lestvicah po vsem svetu.