Znani so dobitniki evropskih MTV-nagrad

Letošnja podelitev evropskih MTV-jevih nagrad je postregla z zanimivimi odrskimi nastopi in presenetljivimi zmagovalci. Čeprav je Justin Bieber nanizal kar osem nominacij, pa je glavni nagradi pobral priljubljeni Ed Sheeran. Nagrade za najboljšo rock skupino so se razveselili italijanski Maneskin, ki so predstavili novo pesem Mammamia.

Glasbeni dogodek, ki se je letos v podporo skupnosti LGBT odvil v Budimpešti, je vodila Saweetie. Na odru so se zvrstili izvajalci, kot so Maluma, Yungblud, Kim Petras in Maneskin, seveda pa na njem ni manjkal niti zmagovalec večera, Ed Sheeran.

Saweetie je povezovala dogodek.

Ta je odnesel dve glavni nagradi, čeprav je najbolje kazalo Justinu Bieberju, ki je vodil v številu nominacij – prejel jih je kar osem, vključno s tisto za najboljšega izvajalca in najboljši pop. Po šest nominacij sta prejela tudi Doja Cat in Lil Nas X, Olivia Rodrigo, The Kid Laroi in Sheeran pa so sledili vsak s po petimi nominacijami.

Ed Sheeran na odru.

Angleškega pevca so na podelitvi nagrad okronali za najboljšega glasbenega izvajalca, njegova pesem Bad Habits pa je dobila priznanje za najboljšo pesem preteklega leta. Slavili pa so tudi BTS: v roke južnokorejske zasedbe so romale štiri nagrade.

Nastopili so tudi Maneskin

Dogodek se je po letu premora zaradi pandemije znova vrnil pred občinstvo in tako potekal v živo. Ustvarjalci MTV-jevega programa so pred prireditvijo v Papp Laszlo Budapest Sportareni dejali, da pripravljajo dogodek, ki bo ''globalno proslavil glasbo za vse občinstvo z vsega sveta''.

