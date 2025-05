Znani nastopajoči na 44. festivalu Melodije morja in sonca

Na odru Avditorija Portorož bodo 5. julija nastopili Aleksander Novak ( Je ob tebi dosti sonca ), Angelica Zacchigna ( Mai piu ), Avtomobili ( Ti ne veš ), Boštjan Pertinač ( Več kot beseda ), Cheapkiss Band ( Mi imamo vse na dlani ), Dare Kaurič ( Kristalno jasno ), Eva Lorbek ( Šepet valov ), Lara Krneža ( Morje povej ), Oto Pestner ( Ko bi znal ), Patrik Mrak ( S tokom nemirnega morja ), Regen ( Jaz in ti ), Rok Ahačevčič ( Tiran ), Samantha Maya ( Horizont ) in Tanja Lončar ( Poti Aleksandrink ). Ob tem je žirija izbrala tudi dve rezervni pesmi, in sicer Senza v izvedbi Tatjane Mihelj , ki je na festivalu slavila leta 2021, in pesem Jutro znova Alexa Volaska .

Izborno komisijo so sestavljali igralec in televizijski voditelj Boris Devetak, glasbena urednica Aida Kurtović, ki je zastopala slovensko radiotelevizijo, pevka in avtorica filmske glasbe Urška Majdič, glasbeni producent Martin Štibernik in umetniški vodja festivala Andrea F. Člani komisije so po zaključenem delu sporočili, da so z letošnjo bero zadovoljni, izpostavili pa so dejstvo, da bo letošnji festival postregel tako z uveljavljenimi in celo legendarnimi glasbeniki kot tudi z novimi imeni slovenske glasbene scene.

Organizatorji so tudi letos k sodelovanju povabili tri ustvarjalce, ki bodo ob tem prejeli posebne festivalske nagrade. Letos so se odločili za glasbeni zasedbi Avtomobili in Regen, avtorico besedil Mišo Čermak pa bo zastopal Oto Pestner.