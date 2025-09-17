Svetli način
Znani nastopajoči na festivalu Coachella: Bieber se vrača na oder

Coachella Valley, 17. 09. 2025 13.01

E.K.
Festival Coachella bo prihodnje leto gostil priznane glasbene zvezdnike Justina Bieberja, Sabrino Carpenter in Karol G. Eden izmed najbolj priljubljenih in zvezdniško obarvanih festivalov bo potekal v Kaliforniji, obiskovalci pa bodo tako po dolgem premoru imeli možnost slišati tudi kanadskega pevca Bieberja, ki že leta ni odšel na turnejo. Je pa mladi oče v preteklih mesecih kar dvakrat presenetil, izdal je nov album Swag in kmalu za tem še njegovo nadaljevanje Swag II.

Justin Bieber, Sabrina Carpenter in Karol G bodo glavni izvajalci prihodnjega festivala Coachella 2026, ki bo potekal prihodnje leto od 10. do 12. aprila ter od 17. do 19. aprila v Indiu v Kaliforniji.

Vsi glavni izvajalci so že nastopili na odru Coachelle. Carpenter je nastopila na lanskem festivalu, Karol G je leta 2022 nastopila z Becky G in J Balvinom, Bieber pa se je kot gost pojavil kar štirikrat.

Kanadski zvezdnik je svojo vrnitev pred meseci napovedal z albumom Swag, ki se je poleti hitro povzpel na glasbene lestvice, svoje oboževalce pa je še dodatno presenetil z nadaljevanjem albuma Swag II, ki ga je izdal v začetku meseca. 

Sabrina Carpenter
Sabrina Carpenter FOTO: Profimedia

Izjemno dobro gre tudi Carpenterjevi, ki je pred tedni z novim albumom Man's Best Friend dosegla 1. mesto lestvic. Enako uspešen je bil tudi njen album Short n' Sweet iz leta 2024. 

Karol G
Karol G FOTO: Profimedia

Karol G se je lani zapisala v zgodovino kot prva Latinoameričanka, ki je bila na letni podelitvi nagrad Billboard Women In Music imenovana za žensko leta. Kolumbijska pevka je tekom svoje kariere za svoje delo prejela številne nagrade, med drugim grammyja za album Manana Sera Bonito, šest latinskih grammyjev in pet glasbenih nagrad Billboard. Prejela je tudi več drugih Billboardovih nagrad, pohvali pa se lahko še s petimi Guinnessovimi rekordi.

