Znani nastopajoči na festivalu Coachella

Organizatorji glasbenega festivala Coachella so razkrili, kdo bo obiskovalce v puščavski dolini Coachella Valley zabaval med 19. in 21. aprilom. Ta čast je letos doletela Lano Del Rey , Tylerja, the Creatorja in Dojo Cat , ki bodo glavni nastopajoči. A to niso edina znana imena.

Tam bodo med drugim tudi Sabrina Carpenter, J Balvin, Jon Batiste, DJ Snake, zasedba Blur, raperka Ice Spice in skupina No Doubt s pevko Gwen Stefani na čelu – nazadnje so skupaj na odru stali leta 2015.

Vsi trije glavni nastopajoči oziroma tako imenovani headlinerji so se v preteklosti že pojavili na festivalu. Lana Del Rey je na Coachelli nazadnje nastopila leta 2014, leta 2020 pa ji je nastop preprečila pandemija. Doja Cat je na festivalu nastopila leta 2022, Tyler, the Creator pa je na festivalu debitiral leta 2011 ter se nato vrnil še dvakrat, leta 2015 in 2018.

V boju za prostor na seznamu nastopajočih sta bili tudi Dua Lipa in Shakira. Pevka albanskih korenin naj bi ponudbo zavrnila zaradi prenatrpanega urnika, Shakira pa na koncu ni bila izbrana.

Coachella je največji glasbeni festival v Severni Ameriki. To potrjuje tudi dejstvo, da je bilo vseh 125 tisoč dnevnih vstopnic že razprodanih, ostajajo le tridnevne vstopnice, ki bodo v prodajo prišle 19. januarja. Festivala se vsako leto poleg glasbenih navdušencev udeležijo številni znani obrazi, v zadnjih letih pa je festival prejel naziv olimpijskih iger za vplivneže. Vsako leto namreč v želji po všečkih in sledilcih puščavo obišče na tisoče Instagram in TikTok vplivnežev.