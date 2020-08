Znani nekateri nastopajoči na MTV-jevi podelitvi nagrad

Najprej so razkrili prve tri nastopajoče - BTS , sedemčlansko fantovsko skupino iz Južne Koreje, 24-letno ameriško raperko Doja Cat in J Balvina , kolumbijskega 'princa' reggaetona. Za zasedbo BTS bo to prvi nastop na podelitvi MTV nagrad, predstavili pa bodo svojo novo pesem v angleškem jeziku Dynamite , ki jo bodo uradno izdali nekaj dni prej, 21. avgusta.

Skupina BTS pa si je prislužila tudi tri nominacije, za najboljši pop, najboljši K-pop in najboljše koreografije izvajalcev. Prav tako pa ima tri nagrade v igri tudi Doja Cat, ki bi lahko slavila celo v kategoriji najboljše pesmi. Balvin pa si je priboril kar štiri nominacije, tri od teh v kategoriji latino pesmi. Letošnji izvajalki z največ nominacijami sta Ariana Grande in Lady Gaga, vsaka si jih je prislužila devet, sledita pa jimaBillie Eilish in The Weekend s šestimi.