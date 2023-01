Znani nominiranci glasbenih nagrad brit

Med podelitvijo nagrad brit bodo nastopili Sam Smith , Kim Petras in duet Wet Leg , ki je nominiran v štirih kategorijah in skupaj s Harryjem Stylesom tako vodi v številu nominacij. Dvojec je ob razglasitvi nominacij v skupni izjavi povedal: "Naj nama nekdo pridrži konje, medtem ko se spoprijemava s to divjo novico. Biti nominiran za nagrado brit je res nepopisno. Nisva pričakovala, da bo najina majhna skupina kdaj dosegla kaj takega."

Trikratni nominiranci so tudi The 1975, z dvema nominacijama pa se za nagrado potegujejo še britanski Arctic Monkeys. "Navdušen sem! Počutim se kot zlati prinašalec, ki je dobil medaljo. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo, je že to, da sem nominiran ob tako velikih imenih in kolegih, veliko priznanje. Zame je to resnično odraz tega, za kaj v resnici gre – za glasbo," pa je povedal pevec Sam Ryder.

Pred mesecem so že podelili nagrado brit za vzhajajočo zvezdo, ki jo je prejela glasbena skupina FLO. Dekliška skupina je med konkurenco premagala Cat Burns in Nio Archives in si prislužila tako želeno nagrado. Nominiranci za nagradi producent in tekstopisec leta bodo razkriti pred slovesnostjo.

SEZNAM NOMINIRANCEV GLASBENIH NAGRAD BRIT 2023:

Mastercard Album leta

The 1975 – Being Funny In A Foreign Language'

Wet Leg – Wet Leg'

Harry Styles – Harry's House'

Stormzy – This Is What I Mean'

Fred Again – Actual Life 3'



Glasbenik leta

Central Cee

Fred Again

George Ezra

Harry Styles

Stormzy

Skupina leta

The 1975

Arctic Monkeys

Bad Boy Chiller Crew

Nova Twins

Wet Leg

Novinec leta

Kojey Radical

Mimi Webb

Rina Sawayama

Sam Ryder

Wet Leg

Pesem leta

Aitch/Ashanti – Baby'

Cat Burns – Go'

Dave – Starlight'

Ed Sheeran in Elton John – Merry Christmas'

Eliza Rose/Interplanetary Criminal – BOTA'

George Ezra – Green Green Grass'

Harry Styles – As It Was'

Lewis Capaldi – Forget Me'

LF System – Afraid To Feel'

Sam Smith and Kim Petras – Unholy'

Mednarodni izvajalec leta

Beyoncé

Burna Boy

Kendrick Lamar

Lizzo

Taylor Swift

Mednarodna skupina leta

Blackpink

Drake and 21 Savage

First Aid Kit

Fontaines DC

Gabriels

Najboljša mednarodna pesem leta

Beyoncé – Break My Soul'

David Guetta and Bebe Rexha – I'm Good'

Fireboy DML in Ed Sheeran – Peru'

Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero and Stephanie Beatriz – We Don't Talk About Bruno'

Gayle – ABCDEFU'

Jack Harlow – First Class'

Lizzo – About Damn Time'

Lost Frequencies/Calum Scott – Where Are You Now'

OneRepublic – I Ain't Worried'

Taylor Swift – Anti-Hero'

Najboljši rock izvajalec

The 1975

Arctic Monkeys

Nova Twins

Tom Grennan

Wet Leg

Najboljši hip-hop, rap, grime izvajalec

Aitch

Central Cee

Dave

Loyle Carner

Stormzy

Najboljši dance izvajalec

Becky Hill

Bonobo

Calvin Harris

Eliza Rose

Fred Again

Najboljši pop/R&B izvajalec

Cat Burns

Charli XCX

Dua Lipa

Sam Smith

Harry Styles