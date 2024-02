Znani obrazi o rock glasbi: V Sloveniji je še kako živa

Kakšen je pravi rocker? "Usnje, mogoče malo bradice, rutka, motor," je povedala igralka in radijka Vesna Ponorac. "Nimaš več skinheadov, nimaš več rockerjev, nimaš več metalheadov, ampak imaš neke enolončnice," je v smehu povedal Boris Kokalj, pevec skupine Kokosy, medtem ko je Miha Guštin - Gušti dodal:"Imidž rockernola je prešel v način, kot so se rockerji oblačili nekoč." "Rockerji so zdaj samo še navzven rockerji, na znotraj so pa bude," se je pošalila Maja Keuc - Amaya.

Mnenja deljena, vsak ima svojega rockerja, so pa se gostje strinjali glede rock glasbe, da je ta pri nas z leti vedno boljša in še kako pomembna na sceni. "Sama sem z rock bandom začela, ko sem bila stara 12 let. To so moji začetki, tudi zdaj, pa zase ne bom rekla, da sem rokerica, je v moji glasbi nekaj elementov rock glasbe," je povedala pevka, da je rock scena še kako živa pa so prepričani tudi ostali slovenski glasbeniki."Imamo bande, ki že več kot 30 let držijo neko linijo rock glasbe," je dejal Gušti.