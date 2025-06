Znani slovenski glasbeniki imajo na šolske počitnice lepe spomine

"Je bil 24. junija vedno kres pri nas in smo zakurili kres tam v vasi in to je pomenilo, da je zaključek, da se lahko sprostiš, da nimaš nič več za sabo, izpita, testa in tako," so povedali člani zasedbe Jet Black Diamonds. "Meni je blo to eno lepših obdobij mojega kratkega življenja," je dodal član glasbene skupine MRFY. "Ravno tukaj preden se gre v backstage piše na vratih matura, prosimo za tišino in tle nabijamo muziko. Me je spomnilo na te čase, ko sem jaz imela maturo. Vsaka čast vsem, ki jo imajo in moje srce je z njimi, imajo to," je dodala glasbenica Masayah.

Konec šole pa ne pomeni le konec skrbi, temveč tudi čas za počitnice. "Celo poletje smo mi hodili z motorji po plažah, mi rečemo razglednim točkam vište, tako da mi se družimo po vištah, na plaži ... V lokalih se igra briškola," je povedala Masayah. "Najlepše je bilo meni vedno, ko smo bili s prijatelji na morju, ko je sonce sijalo, ko se nam nič ni dalo, ko smo bili lepi, mladi, brez skrbi in zato se mi še vedno lepo godi," je dejal član zasedbe MRFY.