Znani so nominiranci 64. nagrad grammy

V Los Angelesu so razglasili že 64. nominirance za glasbene nagrade grammy. V več kot 80 kategorijah so razglasili najboljše iz sveta glasbe, ki se bodo potegovali za te prestižne nagrade. Med gosti, ki so sporočili odločitve žirije, so bili tudi člani iz skupine Maneskin , glasbenik FINNEAS , komik Nate Bargatze , skupina BTS in pevka Billie Eilish . Nagrade bodo podelili 31. januarja 2022.

Maneskin so sporočili, kdo so nominiranci v kategorijah klasične glasbe.

V vseh najpomembnejših štirih kategorijah sta nominirana Olivia Rodrigo in FINNEAS, ki je bolj znan kot brat Billie Eilish. Olivia je nominirana za debitantski album Sour in singel drivers license , FINNEAS pa za produkcijo in besedila, ki jih je napisal skupaj s sestro. Največ nominacij je prejel Jon Batiste, kar v 11 kategorijah, glasbenik pa je meseca aprila prejel tudi oskarja.

Druga z največ grammyji sta trenutno Beyonce in Jones, ki jih imata vsak po 28. Sledi Alison Krauss, ki jih ima 27 in Pierre Boulez s 26 grammyji. Jay-Z je do sedaj prejel 23 grammyjev, letos pa se poteguje še za tri, Kanye West pa se poteguje za kar pet zlatih gramofonov, do sedaj jih ima na polici 22.

Singel leta:

I Still Have Faiyh in You-ABBA

Freedom-Jon Batiste

I Get A Kick Out Of You-Tony Bennett & Lady Gaga

Peaches-Justin Bieber

Right On Time-Brandi Carlile

Kiss Me More-Doja Cat feat. SZA

Happier Than Ever-Billie Eilish

Montero (Call Me By Your Name)-Lil Nas X

drivers license-Olivia Rodrigo

Leave The Door Open-Silk Sonic

Album leta:

We Are-Jon Batiste

Love For Sale-Tony Bennett & Lady Gaga

Justice (Triple Chucks Deluxe)-Justin Bieber

Planet Her (Deluxe)-Doja Cat

Happier Than Ever-Billie Eilish

Back Of My Mind-H.E.R.

Montero-Lil Nas X

Sour-Olivia Rodrigo

Evermore-Taylor Swift

Donda-Kanye West

Pesem leta:

Bad Habits-izvajalec Ed Sheeran

A Beautiful Nosie-izvajalka Alicia Keys & Brandi Carlile

drivers license-izvajalka Olivia Rodrigo

Fight For You-izvajalka H.E.R.

Happier Than Ever-izvajalka Billie Eilish

Kiss Me More-izvajalka Doja Cat feat. SZA

Leave The Door Open-izvajalca Silk Sonic

Montero (Call Me By Your Name)-izvajalec Lil Nas X

Peaches-izvajalec Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

Right On Time-izvajalka Brandi Carlile

Novinec/Novinka leta:

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid LAROI

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Najboljša solo izvedba pop pesmi:

Anyone-Justin Bieber

Right On Time-Brandi Carlile

Happier Than Ever-Billie Eilish

Positions-Ariana Grande

drivers license-Olivia Rodrigo

Najboljši pop album:

Justice (Triple Chucks Deluxe)-Justin Bieber

Planet Her (Deluxe)-Doja Cat

Happier Than Ever- Billie Eilish

Positions-Ariana Grande

Sour-Olivia Rodrigo

Najboljša rock izvedba:

Shot In The Dark-AC/DC

Know You Better (Live From Capitol Studio A)-Black Pumas

Nothing Compares 2 U-Chris Cornell

Ohms-Deftones

Making A Fire- Foo Fighters

Najboljši rock album:

Power Up-AC/DC

Capitol Cuts-Live From Studio A – Black Pumas

No One Sings Like You Anymore Vol. 1- Chris Cornell

Medicine At Midnight – Foo Fighters

McCartney III – Paul McCartney

Najboljši alternativni album:

Shore-Fleet Foxes

If I Cant't Have Love, I Want Power-Halsey

Jubilee-Japanese Breakfast

Collapsed In Sunbeams-Arlo Parks

Daddy's Home-St. Vincent