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Glasba

Znani žalujejo za Mišem Kovačem: Odšla je legenda

Split, 01. 11. 2026 10.00 pred 36 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Tj.Ž.
Znani žalujejo za Mišem Kovačem: Odšla je legenda

Smrt legendarnega hrvaškega pevca Miša Kovača je pretresla glasbeno sceno. Od 85-letnika, ki je s svojimi uspešnicami zaznamoval številne generacije, se na družbenih omrežjih poslavljajo številni znani obrazi. Med njimi so Gibonni, Tony Cetinski, Nina Badrić, Jelena Rozga in Maja Šuput, ki so se glasbeni legendi poklonili s čustvenimi zapisi, fotografijami in njegovimi pesmimi.

Novica o smrti Miša Kovača je močno odmevala med njegovimi glasbenimi kolegi in prijatelji. Gibonni se je od legendarnega pevca poslovil s fotografijo prižgane sveče in besedami: "Legenda, mnogim med nami si odprl vrata. Počivaj v Božjem miru."

Gibonnijevo slovo od legendarnega Miša Kovača.
Gibonnijevo slovo od legendarnega Miša Kovača.
FOTO: Instagram

Čustveno se je odzval tudi Tony Cetinski, ki je zapisal: "Zbogom, legenda, in pozdravi mojega očeta." Jelena Rozga pa se je od glasbene ikone poslovila s fotografijo njegove stare plošče, pesmijo Jedina prava bila je ona in simbolom zlomljenega srca.

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Posebej ganljiv zapis je pokojnemu pevcu namenila Nina Badrić, ki je ob njuni skupni fotografiji razkrila, da je Miša Kovača izjemno spoštoval že njen oče, to občudovanje pa prenesel tudi nanjo. Spomnila se je trenutka, ko jo je pevec osebno povabil, naj nastopi z njim. "Na vaji sem stala ob njem kot sedemletni otrok. Molčala sem in ga samo gledala. Kakšna karizma, kakšna avtoriteta," je zapisala. Dodala je, da ji je Kovač pohvalil glas, in poudarila: "Nekateri ljudje ne pripadajo samo glasbi. Pripadajo narodu. To je preprosto dediščina."

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Čustven zapis je pokojnemu pevcu namenila tudi Maja Šuput, ki je ob njuni skupni fotografiji razkrila, da je bila njegova velika oboževalka že pred začetkom svoje glasbene kariere. "Ob njegovih pesmih sem odraščala, vse sem znala na pamet, obiskovala sem njegove koncerte in ga občudovala že od malih nog," je zapisala. Pozneje je imela priložnost z njim večkrat deliti oder. "Danes sem neizmerno žalostna. Ne le kot kolegica, ki je izgubila enega največjih, ampak predvsem kot deklica, ki je odraščala ob njegovem glasu in pesmih," je priznala in dodala, da nekateri ljudje nikoli zares ne odidejo, saj ostanejo v pesmih in srcih milijonov ljudi.

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Od pevca se je poslovil tudi nekdanji košarkar Dino Rađa, ki ga je označil za glasbeno institucijo in Maradono glasbe. "Ni besed, ki bi lahko opisale to žalost. Solza sledi solzi," je zapisal ob njuni skupni fotografiji.

Od pevca se je poslovil tudi nekdanji košarkar Dino Rađa.
Od pevca se je poslovil tudi nekdanji košarkar Dino Rađa.
FOTO: Instagram

Mišo Kovač je umrl v soboto, 31. oktobra, v 86. letu starosti. Za seboj je pustil bogato glasbeno zapuščino in uspešnice, ki bodo še naprej povezovale generacije poslušalcev.

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Respublica Butalis
01. 11. 2026 10.36
Zbogom, Dalmatino, ne tuguj Dalmacijo, samo nas nebo rastavit može..
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