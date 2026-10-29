Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Znano je, katere države bodo prihodnje leto sodelovale na Evroviziji

Ljubljana, 29. 10. 2026 11.32 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Zastave držav

Na 71. tekmovanju za pesem Evrovizije, ki bo maja 2027 potekalo v Burgasu v Bolgariji, se bo pomerilo 36 držav. Seznam udeležencev je bil uradno potrjen, tekmovanje pa bo potekalo v Areni Burgas. Polfinala sta predvidena za 11. in 13. maj, veliki finale pa bo 15. maja.

Prihodnje leto se evrovizijska karavana seli v Bolgarijo. Na največjem glasbenem tekmovanju v Evropi bo sodelovalo 36 držav članic EBU. Svojo udeležbo so potrdile Albanija, Armenija, Avstralija, Avstrija, Azerbajdžan, Belgija, Bolgarija, Kanada, Hrvaška, Ciper, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gruzija, Nemčija, Grčija, Izrael, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Moldavija, Črna gora, Severna Makedonija, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, San Marino, Srbija, Švedska, Švica, Ukrajina in Združeno kraljestvo.

Bolgariji je zmago na letošnjem evrovizijskem tekmovanju na Dunaju prinesla pevka Dara s pesmijo Bangaranga.
Bolgariji je zmago na letošnjem evrovizijskem tekmovanju na Dunaju prinesla pevka Dara s pesmijo Bangaranga.
FOTO: AP

Slovenija in Španija udeležbe še nista potrdili. EBU je zaradi zapletenih razmer podaljšala rok za odločitev javnih televizij RTVE in RTV SLO do decembra. Prvič bo na tekmovanju sodelovala Kanada, potem ko je julija 2026 postala polnopravna članica Evropske radiodifuzne zveze (EBU). Po štiriletni odsotnosti se vrača Severna Makedonija.

V dveh polfinalih se bo pomerilo skupno 31 držav. Prvi polfinale bo v torek, 11. maja, drugi pa v četrtek, 13. maja. Na podlagi glasov žirije in občinstva se bo v finale uvrstilo deset pesmi iz vsakega polfinala. Teh 20 držav se bo v finalu pridružilo predstavnikom Bolgarije, ki gosti tekmovanje, ter Francije, Nemčije, Italije in Združenega kraljestva, ki se neposredno uvrstijo v finale.

Tudi prihodnje leto bojkot zaradi Izraela

Da zaradi sodelovanja Izraela znova bojkotirata tekmovanje, sta že sporočili Nizozemska in Irska, Češka pa se Evrovizije ne bo udeležila, ker varčuje, so sporočili.

Slovenija je lansko leto bila med državami, ki so javno izrazile nestrinjanje s pravili, ki so dovoljevala sodelovanje Izraelu. Razlog je bil napad na Gazo in podpora Palestincem.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
evrovizija tekmovanje slovenija bolgarija

Kaj ponuja letošnje koncertno poletje?

Kokosy v romantični eri: Nikoli več te ne spustim in pet jezikov ljubezni

24ur.com Barcaffè Barista Cup 2026 odpira prijave
24ur.com Kakšen je vizualni in zvočni koncept 69. tekmovanja za pesem Evrovizije?
24ur.com Celje v osmini finala proti grškemu velikanu AEK
Zadovoljna.si Nekdo izmed njih bo Hrvaško letos zastopal na Evroviziji
24ur.com Zorman: Zagotovo bo naš cilj preboj v četrtfinale
24ur.com Vse na enem mestu: vrhunci polfinalnih tekem
24ur.com Pariz 2024: ODBOJKA
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
David Beckham uresničil sanje malemu oboževalcu z Downovim sindromom
David Beckham uresničil sanje malemu oboževalcu z Downovim sindromom
Po dveh porodih si želi tudi lifting obraza
Po dveh porodih si želi tudi lifting obraza
Redko dekliško ime, ki pomeni bogastvo
Redko dekliško ime, ki pomeni bogastvo
zadovoljna
Portal
Po štirih letih je ljubezni konec: čustveni video je ganil oboževalce
Dolga leta sta se izogibala hollywoodskemu blišču, njuna ljubezen pa traja še danes
Dolga leta sta se izogibala hollywoodskemu blišču, njuna ljubezen pa traja še danes
Ugrabili so ga oboroženi moški, mislil je, da ne bo preživel
Ugrabili so ga oboroženi moški, mislil je, da ne bo preživel
To je jakna, ki jo modne navdušenke nosijo namesto plašča
To je jakna, ki jo modne navdušenke nosijo namesto plašča
vizita
Portal
Zdravje po 50. letu: zakaj so vaša pljuča bolj na udaru
Zakaj sta lahko že dve minuti raztegovanja na uro dovolj
Zakaj sta lahko že dve minuti raztegovanja na uro dovolj
Napitki, ki lahko zmanjšajo lakoto: zdravi so, enostavno jih je pripraviti in pomagajo pri hujšanju
Napitki, ki lahko zmanjšajo lakoto: zdravi so, enostavno jih je pripraviti in pomagajo pri hujšanju
Pogovor v glavi spremeni naše zenice na povsem drugačen način kot govorjenje na glas
Pogovor v glavi spremeni naše zenice na povsem drugačen način kot govorjenje na glas
cekin
Portal
Premožnejši upokojenci imajo skupno navado
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Večina misli, da spada med srednji razred. Številke kažejo drugače
Večina misli, da spada med srednji razred. Številke kažejo drugače
Kam vsak mesec izgine 100 €, ne da bi opazili?
Kam vsak mesec izgine 100 €, ne da bi opazili?
moskisvet
Portal
Umrla je legendarna igralka: Odločila se je za medicinsko podprto smrt
Ona je imela 19, on 44 let: Njena mladost je bila zanj prednost
Ona je imela 19, on 44 let: Njena mladost je bila zanj prednost
Je bila smrt Kurta Cobaina res takšna, kot so trdili? Novi namigi po 32 letih znova burijo duhove
Je bila smrt Kurta Cobaina res takšna, kot so trdili? Novi namigi po 32 letih znova burijo duhove
Mate Rimac pritisnil na plin v Bugattiju s 1.800 konjskimi močmi
Mate Rimac pritisnil na plin v Bugattiju s 1.800 konjskimi močmi
dominvrt
Portal
Imate doma ciklamo? To naredite še pred zimo, da bo čim dlje cvetela
Več kot 10 milijonov ogledov: finski šov s pasjimi mladički osvaja svet
Več kot 10 milijonov ogledov: finski šov s pasjimi mladički osvaja svet
Majhna napaka na oknu, večji stroški pozimi: teh znakov ne prezrite
Majhna napaka na oknu, večji stroški pozimi: teh znakov ne prezrite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
okusno
Portal
Zabavni prigrizki, ki jih lahko pripravite v zadnjem hipu
Stara priloga s hrustljavo skorjico, ki jo obožujejo tudi otroci
Stara priloga s hrustljavo skorjico, ki jo obožujejo tudi otroci
Sodniki MasterChefa so bili navdušeni: Tanjino jed lahko pripravite tudi doma
Sodniki MasterChefa so bili navdušeni: Tanjino jed lahko pripravite tudi doma
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
voyo
Portal
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Barbar
Barbar
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022