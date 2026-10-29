Znano je, katere države bodo prihodnje leto sodelovale na Evroviziji

Prihodnje leto se evrovizijska karavana seli v Bolgarijo. Na največjem glasbenem tekmovanju v Evropi bo sodelovalo 36 držav članic EBU. Svojo udeležbo so potrdile Albanija, Armenija, Avstralija, Avstrija, Azerbajdžan, Belgija, Bolgarija, Kanada, Hrvaška, Ciper, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gruzija, Nemčija, Grčija, Izrael, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Moldavija, Črna gora, Severna Makedonija, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, San Marino, Srbija, Švedska, Švica, Ukrajina in Združeno kraljestvo.

Slovenija in Španija udeležbe še nista potrdili. EBU je zaradi zapletenih razmer podaljšala rok za odločitev javnih televizij RTVE in RTV SLO do decembra. Prvič bo na tekmovanju sodelovala Kanada, potem ko je julija 2026 postala polnopravna članica Evropske radiodifuzne zveze (EBU). Po štiriletni odsotnosti se vrača Severna Makedonija.

V dveh polfinalih se bo pomerilo skupno 31 držav. Prvi polfinale bo v torek, 11. maja, drugi pa v četrtek, 13. maja. Na podlagi glasov žirije in občinstva se bo v finale uvrstilo deset pesmi iz vsakega polfinala. Teh 20 držav se bo v finalu pridružilo predstavnikom Bolgarije, ki gosti tekmovanje, ter Francije, Nemčije, Italije in Združenega kraljestva, ki se neposredno uvrstijo v finale.