Znanost pravi: oboževalci 'death metala' so veseljaki, ne nasilneži

Metalci so večinoma prijazni ljudje, prevladujoči čustveni odziv na to glasbo pa je veselje in občutek moči.

Profesor Thompson in glavni raziskovalec Yanan Sun sta zbrala 32 oboževalcev death metala in 48 običajnih ljudi, ki sta jim dala za poslušati death metal oz. pop glasbo, zraven pa so mogli gledati precej nasilne slike. Cilj poskusa je bil, da bi ugotovili, kako se možgani odzivajo na nasilne podobe medtem, ko človek posluša različne zvrsti glasbe.

"Če je oboževalce nasilne glasbe desenzibiliziralo za nasilje, kar skrbi zaskrbljujoče veliko starševskih skupin, verskih skupin in cenzurnih svetov, potem ne bi pokazali enake pristranskosti. Prevladujoči čustveni odziv na to glasbo je veselje in občutek moči. In mislim, da je poslušanje te glasbe in njeno preoblikovanje v opolnomočljivo, čudovito izkušnjo – to je neverjetna stvar. Oboževalci so pokazali enako pristranskost do obdelave teh nasilnih podob kot tisti, ki niso bili ljubitelji te glasbe," je povedal profesor Thompson.