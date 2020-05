Zob za Zob časa

Načeloma bi moral po pol ure intevnzivnega konzumiranja starošolskega brzenja newyorško rap legendo KRS-One-a še enkrat povabiti, naj uleti semkaj ter kot bog slovenske hiphop ločine preostanek življenja uživati v naročju Mirkov, Trkajev in ostalih, ki rapanje razumejo kot drvenje čez siv tunel s pomočjo avto-pilota. Toda. Mirko razdre res nekaj odličnih prispodob. Še zlasti so mi všeč njegove navezave na zgodovino, ki je tlakovala vse, kar socialnega dandanes leze in gre. Poleg epske poeme Talci zaprašenih polic, sem na mah postal navijač komada Praskam po spominu. Sredi praskanja Mirko Grozny za dve, tri sinkopi odskoči celo v modul, ki ga je v slavnem komadu Starinauprizoril eden in ediniMedz’l(kompilacija Lublana Podtalno, 2005). Poleg tega je v taisti song producentDJ Supastar zelo brihtno nameša vzorec, v katerem se oglasi kar Zlatko. Takih primerov, torej, da se posempla takt ali dva ali trije, ki pritičejo kakemu slovenskemu rap komadu, v Šentflorjanah praktično ni. Pa četudi je zadnje omenjeni plazmo odstopil song Ni več tko (Trkaj & Zlatko & Mirko & Omar). Mirko zelo prepričljivo zvabi tudi v resnobno Morš, v kateri se mu pridruži Emkej. Velemesto je še ena zabavna, čeprav dejansko temačna socio-analitična. Kako žleht je na tem posnetku spet gostujoči Mrigo(“Kerkoli se poserem, poberjeo z veseljem”), morate pač preveriti še sami. UvodniBog vojne inThreeGlav sta zmerno do pretežno napadalni še iz drugih boj-za-obstoj razlogov.

Peti album Mirka Groznyja je dovolj sočna etinja, da gre zanj čestitati tako emsiju, enako pa tudi producentu DJ Supastarju. Nenazadnje je Zob časa enakovredna akcija obeh, kar opravičuje tudi uravnoteženo kombinirano ime izvajalca. Pol učne ure mora zdržati vsakdo.

Ocena: 4