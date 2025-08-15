Zoran Predin: Kantavtor in pisatelj se gledata iz oči v oči, jaz pa pustim, da se sama zmenita

Poletni večer, topla atmosfera in odlična akustika so ustvarili koncert, ki ga obiskovalci ne bodo kar tako pozabili. Ena od obiskovalk koncerta je Predina opisala kot legendo. "Poslušamo ga od nekdaj. In ko pride v tvoje mesto, mislim, da bi bil greh ne priti," je povedala. Med občinstvom je bilo tudi mnogo takih, ki Predina spremljajo že od zasedbe Lačni Franz dalje.

Kako pa glasbenik doživlja nastopanje, sploh v prijetnih poletnih dneh? "Ko pridejo komarji, imam res občutek delovnega okolja," je povedal v smehu.

Predin se v zadnjih letih sicer ne ukvarja več le zgolj z glasbo, saj veliko piše. Kot je napovedal, bo kmalu izšel že njegov tretji roman. "Rad bi se izkazal kot pisatelj. Kantavtor in pisatelj se zdaj gledata iz oči v oči, jaz pa pustim, da se sama zmenita. Jaz se v to ne bom vmešaval," je še povedal.