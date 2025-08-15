Svetli način
Zoran Predin: Kantavtor in pisatelj se gledata iz oči v oči, jaz pa pustim, da se sama zmenita

Novo mesto, 15. 08. 2025 13.20 | Posodobljeno pred 24 minutami

Avtor
Tjaša Železen , Alen Podlesnik , R. M.
Komentarji
3

V idiličnem Parku rastoče knjige je v sklopu festivala Novomeško poletje sinoči zazvenela glasba Zorana Predina. Eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske glasbene scene je tokrat nastopil v akustični izvedbi, ki se je lepo ujela z intimnim in prikupnim ambientom prizorišča.

Poletni večer, topla atmosfera in odlična akustika so ustvarili koncert, ki ga obiskovalci ne bodo kar tako pozabili. Ena od obiskovalk koncerta je Predina opisala kot legendo. "Poslušamo ga od nekdaj. In ko pride v tvoje mesto, mislim, da bi bil greh ne priti," je povedala. Med občinstvom je bilo tudi mnogo takih, ki Predina spremljajo že od zasedbe Lačni Franz dalje.

Kako pa glasbenik doživlja nastopanje, sploh v prijetnih poletnih dneh? "Ko pridejo komarji, imam res občutek delovnega okolja," je povedal v smehu. 

Predin se v zadnjih letih sicer ne ukvarja več le zgolj z glasbo, saj veliko piše. Kot je napovedal, bo kmalu izšel že njegov tretji roman. "Rad bi se izkazal kot pisatelj. Kantavtor in pisatelj se zdaj gledata iz oči v oči, jaz pa pustim, da se sama zmenita. Jaz se v to ne bom vmešaval," je še povedal.

zoran predin glasba koncert
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Podlesničar
15. 08. 2025 13.42
Sinoči? Koncert je bil v sredo..
ODGOVORI
0 0
mackon08
15. 08. 2025 13.41
+0
Zoran Predin pa glasba sta dve različnivi stvari.
ODGOVORI
1 1
puspan
15. 08. 2025 13.44
Predin je mnogo boljši sodnik v košarki, kot pevec.
ODGOVORI
0 0
