Zoran Predin: Moje sanje so vsak dan bolj drzne

Priznam, da sem nehote s pesmijo Naša Lidija je pri vojakih začetnik slovenskega turbo folka. Takrat nas je lastna zafrkancija skoraj pojedla. Na začetku samostojne kariere sem si hotel dokazat, da sem lahko prvi na glasbenih lestvicah in na naslovnicah časopisov, ampak sem se tega hitro naveličal in s Šukarji pobegnil v etno Mentol bonbon, s katerim sem potem odkril gypsy swing in posnel Ljubimca iz omare.

Verjetno res. Osemdeseta so rodila ogromno kvalitetne glasbe, ki je še danes popularna. Žal je danes tako imenovani "radiu prijazen" princip snemanja pesmi, glasbi vzel sporočilnost in možnost filozofske zafrkancije, saj se novokomponirana medijska morala boji erotike in črnega humorja.

Osebno me še vedno najbolj navdušuje, da ste poleg Buldožerjev in Breclja bili nekdo, ki je tako inteligentno, z veliko ironije in tudi filozofske zafrkancije, hkrati ste bili tudi glasbeno odlični, a drugačni. Ste postali tako popularni kot ste, ker je bila pop glasba v osemdesetih, po svoje, na takem nivoju, da je to enostavno "šlo skozi”?

Prav imate. Skupina Buldožer je nedvomno vplivala na začetek moje kantavtorske zgodbe. Njihov vodja Boris Bele je bil tudi glasbeni producent prvih albumov Lačnega Franza. Prejšnjo soboto je njihov basist dr.Andrej Veble v mariborskem klubu KGB slavil 70. rojsni dan in ob tej priložnosti so spet zaigrali skupaj v originalni zasedbi.

Ideja se mi je porodila, ko sva z Barbaro posnela rojstnodnevno čestitko za prijateljico Rose. Takrat sem pomislil, da bi bilo fajn, če bi mi moji kolegi zapeli vsak po en verz kakšnega mojega komada. Sina Andreja sem prosil za pomoč in po treh mesecih je zbrane selfije zmontiral Slobodan Maksimović v videospot, ki sem ga šaljivo poimenoval madrigal. Vsi, ki so si ga ogledali pravijo, da je nekaj posebnega. 40. obletnico kariere sem tako obeležil na samosvoj način. Tudi kolegom je izdelek všeč in še enkrat se vsem iskreno zahvaljujem za sodelovanje.

Za pesem Bolj star, bolj nor ste zdaj posneli "vokalni video madrigal", v katerem norost z vami deli cela vrsta glasbenih kolegov in tudi vaših najbližjih. Od kod ideja in kako ste zadovoljni z njim?

Vsakdanje življenje je neizčrpen vir inspiracije. Vsakodnevno se zgodi toliko oslarij in tragedij kot že dolgo ne. V svojih novih pesmih poskušam ohraniti svoj stil in dvopomenskost besedil, v katerih lahko vsak najde kar mu ustreza. Nekateri jih pojejo dobesedno, drugi se muzajo ob prenesenih pomenih. Naslednji mesec bo Lačni Franz objavil novo pesem z naslovomJozos, kak’ ta špegl laže!, v katerem pojem o človeku, ki ni zadovoljen s svojo podobo v ogledalu, ki ga kaže takšnega kot je in ne takšnega kot bi si želel, da bi ga drugi videli.("Jozos, kak’ ta špegl laže, jamra naše sreče car, ko njegove prave barve kaže, včasih zvezdo, zdaj denar")

Zdi se, da dam nikoli ne zmanjka "špure", da je vaš navdih neskončen, četudi se zdi, da so že vse teme precej prežvečene, vas bolj navdihuje sama beseda, kako kaj povedati, ali predvsem dejstvo, da je dandanašnji svet tema sam po sebi in da je treba samo izbrati, kje je človek lahko kritično razmišljujoč?

O vas nastaja dokumentarec, ki ga režira Slobodan Maksimović. Kako je zastavljen, gre za precej mladega režiserja, ki ima najbrž nekoliko drugačen pogled kot njegovi starejši kolegi, kakšen film o sebi si pravzaprav želite in kdo bo pri njem imel zadnjo besedo?

Slobodan je dobro poznal moja osemdeseta, zdaj je pa odkril še naslednjih trideset let. Pravi, da je materiala dovolj za TV nadaljevanko. To bo film, v katerem bodo dejstva in sodobniki govorili o meni in mojem delu. Zanimivi dogodki bodo podprti z duhovitimi pričevanji kolegov in ljudi, ki so usodno vplivali name.

Napolnili ste Kolarac v Beogradu, Lisinskega v Zagrebu, je težje napolniti Cankarjev dom, glede na to, da Lačni Franz po ex-Jugi velja za bolj kulten bend kot v Sloveniji?

Prekršil sem prvo pravilo šovbiznisa, ki pravi, da je javno razkritje osebnega mnenja o družbenih dogajanjih in zagovarjanje določene politične opcije, smrtni greh. Zdaj pač žanjem, kar sem sejal. Ampak vseeno upam, da bo moja glasba na koncu tudi doma zmagala. Do takrat bom pa uspešen glasbeni "gastarbajter" na Balkanu, kjer me cenijo in me imajo iskreno radi.

V čem bo poseben koncert Ko poljub nariše ustnice, kjer bosta gosta virtuoza kitarist Damir Kukuruzović in pianist Matija Dedić, ter celo APZ Tone Tomšič?

Zajel bo pesmi iz vseh obdobij in vseh žanrov, ki jih imam najrajši. Pel bom kot kantavtor, šansonjer, ob vročih ritmih gypsy swinga. Z akustičnim Lačnim Franzem bom prepeval pesmi iz vseh štirih desetletij. APZ Tone Tomšič pa bo koncertu dal še tisto obvezno svečano zvočno podobo, ki gala koncertu tudi pritiče.