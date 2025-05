Zoran Predin: Po izjemno uspešnem filmu še vinilna plošča

"Moram se pohvaliti, da film dobiva najdaljše aplavze v vseh dvoranah, kjer smo gostovali, postavljamo rekorde. Za film, ki je zelo netipičen in je samosvoj, ker ni samo dokumentaren in ni samo igran. Enostavno se mi zdi, da večina gledalcev me spozna na en način, ki ga prej niso poznali. To je zato, ker sem jaz bolj redkobeseden in nerad govorim sam o sebi. Če drugi govorijo o meni, v redu. Ne glede na to, ali me hvalijo ali grajajo. V tem filmu se je nekako razkrila moja regionalna popularnost, ki je doma niso poznali. Zdaj so začudeni," je povedal Predin in dodal: "Slobodan je naredil tako gledljiv film, da film ni samo v moji karieri, ampak film o nekem času in o ljudeh, ki se v njem pojavljajo. Seveda se je povečal interes za to mojo muziko in potem smo se z Dallasom dogovorili, da bi naredili priložnostni LP."

Sledil je pogovor z Alenom Steržajem iz skupine Big Foot Mama, ki je predstavil album Izhod. Nato so na oder stopili Krshkopoljac, ki so z energijo in načrti navdušili občinstvo. Še posebej veliko pozornosti je pritegnila naslovnica njihovega vinila Propaganda, ki jo je ročno ilustriral Miloš Radosavljević. "Načrti za prihodnost so narediti čim več novih komadov, jih posneti in jeseni priti z novim singlom. Ne glede na to, da šele prihaja ven zadnji singel s te plošče," so nam zaupali člani zasedbe.

Jure Lesar je z voditeljico razpravljal o vsebini svojega introspektivnega albuma Tu in zdaj, zatem pa so dogodek zaključili mladi Ranr s svojo CD izdajo Sončne oči. Kot edini brez vinila, a s svežo ustvarjalno vizijo, so izpostavili, da ne želijo biti žanrsko omejeni – ker če ustvarjaš iz srca, pravijo, žanr izgubi pomen.

Vsi prisotni glasbeniki so napovedali prihodnje projekte, nove izdaje, koncerte in single. Dogodek je znova dokazal, da je domača glasbena scena polna ustvarjalnega elana.