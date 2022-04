Zoran Predin in Šukar v dveh urah do nove uspešnice

Pred vami je nova pesem Zorana Predina in skupine Šukar z naslovom Natoči mi vina. Pesem je nastala zaradi skupne želje, da spet združijo moči v novem glasbenem projektu, kot so to res zelo uspešno že storili z albumom Mentol bonbon. Rečeno storjeno. Zoran je našel nalezljivo melodijo arabskega avtorja Sabryja in zanjo napisal novo besedilo, prilagojeno medijski podobi in inštrumentariju Šukarjev, Igor Misdaris je postavil inštrumentalne in vokalne linije in skozi skupno aranžiranje, v katerem je vsak prispeval kakšno svojo idejo, se je rodila nova skladba Natoči mi vina. O »nalezljivosti« pesmi govori dejstvo, da kdor jo je vsaj enkrat slišal, je ne more nehati peti, zato se že pogovarjajo o snemanju albuma.

Natoči mi vina je »radiu prijazna« etno pop pesem, ki gre takoj v uho, poleg pa lahko tudi zaplešeš. »Besedilo sem namenoma napisal v polnih rimah, na znano temo, z gypsy pridihom. Govori o tem, da fant prosi punco, naj mu pove po resnici, če ga ima rada ali ne. Naj mu natoči čistega vina. Tarabuka daje našim novim pesmim, ki jih bomo snemali do konca leta, z namenom, da jih zberemo na novem albumu, novo barvo in drugačno zvočno sliko,« je ob izidu pesmi povedal Zoran Predin. »Ko smo snemali in potem še nekaj let promovirali izredno uspešen skupni album Mentol bonbon, smo postali prijatelji in smo se družili tudi zasebno. Na teh druženjih se je vedno znova pojavila ideja, da moramo še kdaj združiti moči in posneti še kakšen skupni album. Leta so minevala, želja je ostala živa, samo časa nam je vedno zmanjkalo. Najboljše stvari se dogajajo spontano in tako se nam je letos marca brez posebnega dogovarjanja zgodilo, da je padla moja ideja o novi skupni pesmi v pravem trenutku. Dobili smo se na vaji in čez dve uri smo ustvarili pesem Natoči mi vina. Dvajset dni kasneje smo jo posneli in zdaj je pred vami uspešnica,« je ob izidu nove pesmi Natoči mi vina povedal Zoran Predin.

»Vsak teden s pomočjo programa Spotify odkrivam avtorje in skupine, za katere nisem še nikoli slišal. Med poslušanjem arabske glasbe sem naletel na Sabrya, ki je pravzaprav popevkar, njegova melodija; besedila namreč nisem razumel, je v meni zbudila željo, da to pesem posnamemo s Šukarji. In rečeno storjeno,« je še dodal Predin na temo odločitve za novo pesem. NAČRTI IN SODELOVANJE ZORANA PREDINA IN ŠUKAR In kaj načrtujejo skupaj v prihodnosti? »Album v nastajanju bo vseboval nove, avtorske pesmi in tiste, ki sem jih že dalj časa prepeval sam zase. Ko se v katerokoli pesem zaljubim, pesem postane tudi moja. Fantom bom predlagal še 11 pesmi in po tem, ko zberemo še njihove predloge, bo napočil trenutek za selekcijo. Ne bomo hiteli. Pesmi bodo zorele na živih nastopih.« V zadnjih dveh »koronskih« letih Zoran Predin ni miroval. V tem času je objavil dva albuma za Croatia Records. Takšnih več ne delajo v slovenskem in Gastarbajter trubadur v hrvaškem jeziku. Letošnje poletje in jesen bo s Quintetom Tončija Grabušića oba albuma promoviral po nekdanji skupni državi. »Naslednji mesec bo pri srbski založbi Geopoetika izšel tudi srbski prevod mojega romana z naslovom Mongolske mrlje, tako, da bom združeval literaturo in glasbo. Skupina Lačni Franz smo se dogovorili, da do 1. 1. 2024 izvedemo še svoj zadnji projekt, koncertni program Veliki Finale in se poslovilno turnejo svoji publiki zahvalimo in zaključimo čudovito kariero na način, kot si ga naš band in brand zasluži,« je povedal o delčku svojih načrtov Predin.

icon-expand Zoran Predin in Šukar FOTO: Mateja Mirt