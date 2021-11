Zrcalce, zrcalce, povej, kateri je najlepši mikrofon na zemlji tej

Začetek in konec videospota sta kar hardcore . Vmes pa se nonšalantno razpihuje krasna bachata – to je ritmična oblika, ki jo narekuje güira – vrsta tolkala ali po domače hibrid med odtočnim žlebom in ribežnom. Rosalía je tokrat resnično zadela v polno. Ne samo, da je Katalonka dramatično razvneta – pri čemer tudi na drsalkastih platformah deluje zelo suvereno – pač pa njena nalezljiva spogledljivost hipoma uroči celo famozno zadržanega Weeknda . Ta že več zaporednih sezon hrepeni po točno taki vlogi (poglej kak njegov novejši spot). Medtem kot Weeknd tik pred svojim novim filmskim bridkim koncem pohvalno spregovori špansko, očarljiva Rosalía zasluženo požanje simpatije in se po nekaj za ne-latinska ušesa napornih singlih odpravi nazaj na vrh lestvice priljubljenosti.

Kvalitetna zafrkancija! Po svoje je res, da duet, ki sestoji iz slavnega funk-pop slavčka in prav tako slavnega funk in rap matadorja, kot da že ne ve, kako bi se izživel. A njuna retro eskapada nikogar ne bi smela zmotiti. Sploh ko gre za video prezentacije njunih po motown šabloni skovanih hitov - pač sedemdeseta jima dogajajo na polno in v tem smislu je vse fino in prav. Si pa ne domišljam, da bi odkril slehernika, ki pričujočo koreografijo ne bi pospremil z rekom: "Saj ne moreš verjeti, kaj so se šli naši fotri in stari fotri." Kap! V tem spotu ne zmaga samo svilena fazona na žametnem sakoju, pač pa - čik. Čik v eni in fenomenalno staljiš Shurov mikrofon (model SM63) v drugi roki. Prelepo. Fantje volijo.

Ocena: 5

MARIAH CAREY ft. KHALID & KIRK FRANKLIN - Fall In Love At Christmas