Znane države obeh polfinalov letošnje Evrovizije

V prvi polovici prvega polfinala, ki bo 12. maja, bodo nastopili predstavniki Gruzije, Portugalske, Hrvaške, Švedske, Finske, Moldavije in Grčije. V drugem delu prvega polfinala pa se bodo predstavili predstavniki Črne gore, Estonije, San Marina, Poljske, Belgije, Litve, Srbije in Izraela, je razvidno iz spletne strani Evrovizije. Drugi polfinale bo 14. maja. V prvi polovici bodo nastopili predstavniki Armenije, Romunije, Švice, Azerbajdžana, Luksemburga, Bolgarije in Češke. V drugi polovici pa predstavniki Albanije, Danske, Cipra, Norveške, Malte, Avstralije, Ukrajine in Latvije.
Žrebanje je potekalo v ponedeljek v mestni hiši, natančen vrstni red nastopov v obeh polfinalih pa bo določen do konca marca, je še zapisano na omenjeni spletni strani.
V finale 70. izbora za pesem Evrovizije, ki bo v soboto, 16. maja, se bo uvrstilo po deset najboljših iz obeh polfinalov. Avtomatično so v finale uvrščene država gostiteljica Avstrija ter Nemčija, Francija, Italija in Velika Britanija, ki največ prispevajo v proračun tega glasbenega tekmovanja. Javne radiotelevizije na Islandiji, Irskem, Nizozemskem, v Sloveniji in Španiji so napovedale, da bodo 70. izdajo tekmovanja bojkotirale zaradi izraelske taktike v vojni na območju Gaze, Bolgarija, Romunija in Moldavija pa se na tekmovanje vračajo po treh, dveh oziroma enem letu odsotnosti.
Na lanskem tekmovanju v Baslu v Švici je tekmovalo 37 držav, zmagal je predstavnik Avstrije JJ s pesmijo Wasted Love.
Da bo Izrael letos lahko sodeloval na evrovizijskem tekmovanju, so članice EBU sklenile v začetku meseca v okviru generalne skupščine v Ženevi. Niso sicer glasovale o sami prepovedi sodelovanja Izraela, temveč so potrdile predlog nove ureditve tekmovanja, ki naj bi zaščitila integriteto Evrovizije.
