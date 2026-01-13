Naslovnica
Glasba

Znane države obeh polfinalov letošnje Evrovizije

Dunaj, 13. 01. 2026 10.56 pred 34 minutami 2 min branja 7

Avtor:
STA A. J.
Tekmovanje za Pesem Evrovizije bo po letu 2015 zopet na Dunaju.

Na Dunaju so z žrebom določili, katere države se bodo predstavile v prvem in katere v drugem polfinalu 70. tekmovanja za pesem Evrovizije, ki bo maja v avstrijski prestolnici. Letos bo na glasbenem tekmovanju sodelovalo 35 držav, kar je najmanj po letu 2004. Pet, med njimi Slovenija, je zaradi udeležbe Izraela napovedalo bojkot tekmovanja.

V prvi polovici prvega polfinala, ki bo 12. maja, bodo nastopili predstavniki Gruzije, Portugalske, Hrvaške, Švedske, Finske, Moldavije in Grčije. V drugem delu prvega polfinala pa se bodo predstavili predstavniki Črne gore, Estonije, San Marina, Poljske, Belgije, Litve, Srbije in Izraela, je razvidno iz spletne strani Evrovizije. Drugi polfinale bo 14. maja. V prvi polovici bodo nastopili predstavniki Armenije, Romunije, Švice, Azerbajdžana, Luksemburga, Bolgarije in Češke. V drugi polovici pa predstavniki Albanije, Danske, Cipra, Norveške, Malte, Avstralije, Ukrajine in Latvije.

Žrebanje je potekalo v ponedeljek v mestni hiši, natančen vrstni red nastopov v obeh polfinalih pa bo določen do konca marca, je še zapisano na omenjeni spletni strani.

Evrovizija v Baslu
Evrovizija v Baslu
FOTO: Profimedia

V finale 70. izbora za pesem Evrovizije, ki bo v soboto, 16. maja, se bo uvrstilo po deset najboljših iz obeh polfinalov. Avtomatično so v finale uvrščene država gostiteljica Avstrija ter Nemčija, Francija, Italija in Velika Britanija, ki največ prispevajo v proračun tega glasbenega tekmovanja. Javne radiotelevizije na Islandiji, Irskem, Nizozemskem, v Sloveniji in Španiji so napovedale, da bodo 70. izdajo tekmovanja bojkotirale zaradi izraelske taktike v vojni na območju Gaze, Bolgarija, Romunija in Moldavija pa se na tekmovanje vračajo po treh, dveh oziroma enem letu odsotnosti.

Na lanskem tekmovanju v Baslu v Švici je tekmovalo 37 držav, zmagal je predstavnik Avstrije JJ s pesmijo Wasted Love.

JJ
JJ
FOTO: AP
Preberi še Evrovizija kot odraz političnih in družbenih razmer

Da bo Izrael letos lahko sodeloval na evrovizijskem tekmovanju, so članice EBU sklenile v začetku meseca v okviru generalne skupščine v Ženevi. Niso sicer glasovale o sami prepovedi sodelovanja Izraela, temveč so potrdile predlog nove ureditve tekmovanja, ki naj bi zaščitila integriteto Evrovizije.

evrovizija dunaj žreb polfinale

KOMENTARJI7

GMajky
13. 01. 2026 11.31
Pa koga zanima ta freakshow!!! Hvala bogu, da mamo se neki normalnih ljudi pri dolocenih odlocitvah!!!
Odgovori
+1
1 0
Albert Konečnik
13. 01. 2026 11.29
Spet en negledljiv cirkus (oz. za nekatere gledljiv, za nikogar pa za poslušanje). Se pa LGBTQ skupnost že veseli, kakšne novosti si bodo letos lahko ogledali.
Odgovori
0 0
Jak Tobim
13. 01. 2026 11.26
v življenju še nisem gledal evrovizije. sem kaj zamudil? včasih sem potem slišal vrteti zmagovalno skladbo,..ampak, vse to je bilo daleč v prejšnem tisočletju.
Odgovori
0 0
Watch-Man X
13. 01. 2026 11.13
In zahvale grejo RTVju
Odgovori
+1
2 1
Amor Fati
13. 01. 2026 11.06
Nekak imam občutek, da bo letošnja evrovizija najslabše gledana od vseh. Jz sem nehal, ko je zmagala tista izraelska kokoška.
Odgovori
+0
1 1
St. Gallen
13. 01. 2026 11.05
Skoda, Gliste bi bile med top 10
Odgovori
+1
1 0
Pajo_36
13. 01. 2026 11.04
Bravo Slovenija za bojkot tegale ! Bravo RTV. Še vemo, kaj je prav in kaj ne ! No, razen JJ, on ve, kje je denar in kje ne ! HAhahaha
Odgovori
+1
3 2
bibaleze
