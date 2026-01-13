Znane države obeh polfinalov letošnje Evrovizije

V prvi polovici prvega polfinala, ki bo 12. maja, bodo nastopili predstavniki Gruzije, Portugalske, Hrvaške, Švedske, Finske, Moldavije in Grčije. V drugem delu prvega polfinala pa se bodo predstavili predstavniki Črne gore, Estonije, San Marina, Poljske, Belgije, Litve, Srbije in Izraela, je razvidno iz spletne strani Evrovizije. Drugi polfinale bo 14. maja. V prvi polovici bodo nastopili predstavniki Armenije, Romunije, Švice, Azerbajdžana, Luksemburga, Bolgarije in Češke. V drugi polovici pa predstavniki Albanije, Danske, Cipra, Norveške, Malte, Avstralije, Ukrajine in Latvije.

Žrebanje je potekalo v ponedeljek v mestni hiši, natančen vrstni red nastopov v obeh polfinalih pa bo določen do konca marca, je še zapisano na omenjeni spletni strani.