Žrtev napada med koncertom na Dunaju tudi Harry Styles?

Bo koncertiranje za glasbenike postalo izpostavljanje nevarnosti? Po več incidentih, s katerimi so se na nedavnih koncertih srečali Bebe Rexha , Ava Max, Kelsea Ballerini, Pink, Lil Nas X in Drake , se tej skupini pridružuje še Harry Styles . 29-letnika je, kot pričajo videoposnetki, zadel predmet, ki je na oder priletel s strani občinstva, pevec pa si je le trenutek za tem zakril oko.

Med koncertom na stadionu Ernst Happel na Dunaju so Stylesa posneli, kako ga je neznani predmet, vržen vanj, zadel v obraz. V videoposnetku, ki je bil objavljen na Twitterju, je videti, kako se pevec zdrzne od bolečine, si z roko pokrije obraz in se za trenutek ustavi. Trenutno ni znano, ali je bil Styles v incidentu poškodovan in s čim so ga zadeli.