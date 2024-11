Zucchero na novem albumu predstavil tudi duet z Russllom Crowom

Zucchero bo oboževalce kmalu razveselil z novim albumom priredb, ki nosi naslov Discover II. Na njem bo mogoče najti tudi duet z enim od igralcev, ki je veteranu italijanske glasbe še posebej pri srcu. " Russell Crowe mi je bil vedno všeč kot igralec in sedaj tudi kot pevec. Spoznala sva se na enem od njegovih koncertov v Italiji in v zaodrju ob kozarcu piva sva se odločila za skupno ustvarjanje," je po poročanju tujih medijev povedal glasbenik.

69-letnik na novem albumu prepeva ikonične pesmi iz italijanske in mednarodne glasbene zapuščine, ki jih je imel najraje v življenju. Zapoje jih v svojem nezamenljivem slogu. Med njimi je tudi pesem Just Breathe ameriške rock skupine Pearl Jam , pri kateri se mu je pridružil avstralski zvezdnik. Na naslovnici novega albuma Italijan, ki se prihodnje leto vrača na koncertne odre, pozira s svojim psom Bardolinom .

V ljubljanskih Stožicah je italijanski blues rocker nazadnje nastopil leta 2022. Poleg Erosa Ramazzottija in Jovanottija je eden redkih italijanskih glasbenikov, ki je širše mednarodno prepoznaven. Slovi po uspešnicah, kot sta Senza una donna in Baila Morena . Leta 2021 je objavil prvi album priredb Discover .

Zucchero s pravim imenom Adelmo Fornaciari je zaslovel s pesmijo Senza una donna, potem ko jo je leta 1990 posnel v angleški različici Without a Woman v duetu s Paulom Youngom. V karieri je izdal ducat studijskih albumov in nekaj kompilacij, prodal preko 60 milijonov plošč ter sodeloval z glasbenimi velikani, kot so Sting, Luciano Pavarotti, B.B. King, Tom Jones, Andrea Bocelli, Elton John, Eric Clapton, Bono in Joe Cocker.