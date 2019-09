Zucchero nas bo spet obiskal prihodnje leto

Konec leta 2016 je s turnejo v imenu albuma The Black Cat desetkrat razprodal znameniti areno v Veroni, 8. oktobra istega pa navdušil tudi občinstvo v ljubljanskih Stožicah . 3. novembra prihodnje leto pa se tja spet vrača in bo pripravil novo glasbeno poslastico.

Po dobrih štirih letih v Slovenijo vnovič vrača blues zvezdnik Adelmo Fornaciari , ki ga vsi bolje poznamo pod imenom Zucchero . Nadimek mu je že v osnovni šoli dodelila učiteljica, glasbenik pa bo počasi obeležil že pol stoletja glasbenega udejstvovanja. Vrhunski italijanski glasbenik je vse drugo kot "tipičnen italijanski žrebec", kot nam je leta 2016 zaupal v intervjuju , a mu tako doma kot po svetu priznavajo, da ima izjemen občutek, odrsko prezenco in potrebne izkušnje, s katerimi nam posreduje svojo strastno in s čustvi nabito glasbo.

Leta 1955 rojeni Fornaciari je poleg Erosa Ramazzottija in Jovanottija eden redkih italijanskih glasbenikov, ki je širše mednarodno prepoznaven. Preboj mu je uspel leta 1991 s pesmijoSenza una donna (Without a Woman), ki jo je posnel skupaj s Paulom Youngom. V karieri je izdal trinajst studijskih albumov, prodal preko 60 milijonov plošč in sodeloval z velikimi glasbenimi imeni kot so Sting, Luciano Pavarotti, B.B. King, Tom Jones, Andrea Bocelli, Elton John, Eric Clapton, Bono in tudi s svojim idolomJoejem Cockerjem.

Njegova glasba v prvi vrsti kaže ljubezen do bluesa, sicer pa je prepredena z značilnim italijanskim pridihom. Zanjo je prejel številne nagrade in bil nominiran celo za prestižnega grammyja. Na koncertih tako vedno zapoje pesmi kot so Baila (Sexy Thing), Diamante, Diavolo in Me, Senza una donna, Il Volo, Occhi, Cosi Celeste, Rispetto in druge.