Zucchero se po šestih letih vrača v Stožice

V ljubljanskih Stožicah bo znova nastopil italijanski blues rocker Zucchero. Poleg Erosa Ramazzottija in Jovanottija je eden redkih italijanskih glasbenikov, ki je širše mednarodno prepoznaven. Slovi po uspešnicah, kot sta Senza una donna in Baila Morena. Lani je objavil prvi album priredb Discover.

Zucchero s pravim imenom Adelmo Fornaciari je zaslovel s pesmijo Senza una donna, potem ko jo je leta 1990 posnel v angleški različici Without a Woman v duetu s Paulom Youngom. V karieri je izdal ducat studijskih albumov in nekaj kompilacij, prodal več kot 60 milijonov plošč ter sodeloval z glasbenimi velikani, kot so Sting, Luciano Pavarotti, B.B. King, Tom Jones, Andrea Bocelli, Elton John, Eric Clapton, Bono in Joe Cocker.

icon-expand Zucchero v Stožicah pred šestimi leti FOTO: Miro Majcen

Kot so zapisali organizatorji koncerta, se v njegovi glasbi kaže ljubezen do bluza, a z značilnim italijanskim pridihom. Je prejemnik številnih nagrad, nominiran je bil tudi za grammyja. Po izletu v kubanske ritme z albumom La Sesion Cubana si je po ameriški turneji leta 2014 vzel odmor. V Stožicah je nastopil oktobra 2016, ko je predstavljal zadnji album The Black Cat, pred tem pa je z albumom Chocabeck leta 2011 navdušil ljubljanske Križanke.

icon-expand Italijanski pevec se bo v Ljubljani ustavil v sklopu turneje World Wild. FOTO: Miro Majcen

Leta 2017 je obeležil 35 let kariere s kompilacijskim albumom Wanted (The Best Collection) in koncerti po Evropi, med drugim na Markovem trgu v Benetkah in v londonskem Hyde Parku. Med pandemijo je lani novembra objavil album Discover, prvo ploščo priredb, na kateri so pesmi iz italijanske in mednarodne glasbene zapuščine. Pri njenem nastanku so sodelovali pevca Bono iz U2 in Elisa ter kantavtorja Mahmood in Fabrizio De Andre.