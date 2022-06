Zuccherovi glasbeni sladkorčki v Stožicah

Ko v naše kraje zaide italijanski kralj bluesa Zucchero, je pravi glasbeni praznik, saj ga vedno pričaka docela zagrizeno občinstvo, ki poskrbi za dobro vzdušje. Kar smo lahko doživeli tudi tokrat v Stožicah, ko je postregel z debeli dve uri dolgo glasbeno poslastico.

Italijanski blues zvezdnik Adelmo Fornaciari, vsem najbolje poznan kot Zucchero, je v skoraj pol stoletja dolgi karieri ponudil že veliko. Poleg tega, da je sodeloval s svetovnimi imeni kot so Joe Cocker, Bono, Sting, Luciano Pavarotti, B.B. King, Tom Jones, Elton John in Eric Clapton, je zagotovo impresiven podatek, da je konec aprila in maja letos v veronski areni na štirinajstih zaporednih koncertih zabaval okoli 150 tisoč ljudi.

icon-expand Leta 1955 rojeni Adelmo Fornaciari je že v šolskih letih od učiteljice dobil nadimek Zucchero (sladkorček). FOTO: Miro Majcen

Precej manj jih je prišlo v ljubljanske Stožice, čeprav je treba poudariti, da je bil odziv občinstva, med katerim je prevladoval nežnejši spol in parčki v najboljših letih, presenetljivo bučen in docela navdušujoč. Zucchero ima namreč vrhunski bend, v katerem kitaro igra zvezdniška Kat Dyson (New Power Generation), ob boku odličnega basista Pola Jonesa, tolkalistke Monice Culpepper, kitarista Maria Schilira, klaviaturista Petra Vetteseja in drugih. Za Zucchera se zdi, da je pravzaprav kot staro vino, saj v zadnjih nekaj desetletjih konstantno koncertira in izdaja solidne albume, leta 2019 je izdal album D.O.C., med pandemijo pa si je konec lanskega leta privoščil svoj prvi album priredb, ki ga je poimenoval Discover, na kateri je z Bonom (U2) zapel pesem Canta la Vita. Plošča sicer vsebuje ikonične pesmi iz italijanske in mednarodne glasbene zapuščine, kot tudi najglobljih afroameriških korenin.

icon-expand Zuccheru je preboj uspel leta 1991 s pesmijo Senza una donna (Without s Woman), ki jo je posnel skupaj s Paulom Youngom. FOTO: Miro Majcen

Ko skoraj 70-letnika s tipičnim klobukom slišimo in vidimo na odru, ki je bil oblikovan kot velikansko sonce, kar je pravzaprav platno, na katerem se je vrtela projekcija kamer z odra in posnetki iz zanimivih kotičkov sveta, od Indije do Afrike, je bil zagotovo veličasten prizor. Njegov izjemen občutek za mogočno odrsko prezenco, križano z bogatimi izkušnjami, težko pusti hladnega kogar koli, saj njegova glasba kar buhti od čustev.

icon-expand V karieri je prodal preko 60 milijonov plošč in sodeloval z velikani kot so Sting, Luciano Pavarotti, B.B. King, Andrea Bocelli, Elton John, Eric Clapton, Bono in Joe Cocker. FOTO: Miro Majcen

Pravzaprav je malokdo tak "frajer", da bi šele na tričetrt koncerta prvič pozdravil občinstvo, kot je tokrat to storil Adelmo in s tem požel gromek aplavz. Več kot dveurni koncert, ki je bil v celoti sedeč, saj so bili stoli tudi v parterju, pa je počasi nadgrajeval do večjih hitov, kot sta Vedo nero in Baila (Sexy Thing), pa do impresivnega virtualnega dueta s Pavarottijem (Miserere). Proti koncu uradnega dela si je privoščil dve pesmi premora, bend pa je izvedel priredbi Stayin' Alive (Bee Gees) in Honky Tonk Train Blues (Keith Emerson).

icon-expand Legendarna kitaristka Kat Dyson je poznana tudi po sodelovanju s Princem, Santano, BB Kingom, Stingom in Steviejem Wonderjem. FOTO: Miro Majcen

Sledil je še zaključni vrhunec, ko so prišle na vrsto Il volo, Diamante, X colpa di chi? in Diavolo in me, kar je tako parter kot tribune dokončno dvignilo na noge, ljudje pa so se razplesali in si dali duška. A je kajpak sledil še dodatek, ko je izvedel skladbi Chocabeck in svoj največji hit Senza Una Donna (Without a Woman).

icon-expand V njegovi glasbi se kaže ljubezen do bluesa, a z značilnim italijanskim pridihom. FOTO: Miro Majcen