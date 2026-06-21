Zvedavi veteran David Byrne je vedno blizu vas

STEVE LACY - The Feeling

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Kalifornijski kitarist, avtor in pevec, član trenutno malce zaspale funky-pop zasedbe The Internet, vztrajno razvija svoj slog in predvsem svoj zvok. Poleg tega dovolj dobro poje. Tako Lacyjeva izrazna kategorija z vsakim novim songom organsko postaja bolj odcepljena, bolj edinstvena. Navijači kitarskega zvoka naj bi v tem zlitju pogrešali ostrino, soul fanatikom je najbrž odveč preveč brenkanja, namišljeni klan Billie Eilish pa ob teh matematikah ostaja hladno ravnodušen. Ergo. The Feeling - pač še en cool & easy, čeprav emotiven song Stevea Lacyja. Modelov nov album izide sredi vročega poletja.

Ocena: 4,5

DAVID BYRNE - Everybody Laughs

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V razcvetu novega vala (new wave), glasbene termike, ki sta jo tako zelo tvorno soustvarjala David Bowie in David Byrne (poleg njiju seveda še vrsta drugih, na primer zasedba Blondie), se je skrivalo še marsikatero drugo slogovno različico, kot pa je bil (in ostal) tisti središčni sodoben indie pop-rock. Ustvarjalno vrenje nekdanjega vodje in frontmana slovitih Talking Heads ne jenja. Tudi njegovi koncertni nastopi ostajajo fascinantni, tako glasbeno kot tudi scensko. Veseljaška singlica, ki sodi na veteranov lanski album Who Is The Sky?, bo zagotovo spektakularno predstavljena tudi čez teden v naši soseščini. Ostanite v razredu dobrovoljnih in smeječih se.

Ocena: 4,5

THE NEIGHBOURHOOD - Planet

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