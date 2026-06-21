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Glasba

Zvedavi veteran David Byrne je vedno blizu vas

Ljubljana, 21. 06. 2026 10.57 pred 4 dnevi 2 min branja 5

Avtor:
Matjaž Ambrožič
NOVA Matjaž Ambrožič

The Neighbourhood naj postanejo bolj slavni

STEVE LACY - The Feeling

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kalifornijski kitarist, avtor in pevec, član trenutno malce zaspale funky-pop zasedbe The Internet, vztrajno razvija svoj slog in predvsem svoj zvok. Poleg tega dovolj dobro poje. Tako Lacyjeva izrazna kategorija z vsakim novim songom organsko postaja bolj odcepljena, bolj edinstvena. Navijači kitarskega zvoka naj bi v tem zlitju pogrešali ostrino, soul fanatikom je najbrž odveč preveč brenkanja, namišljeni klan Billie Eilish pa ob teh matematikah ostaja hladno ravnodušen. Ergo. The Feeling - pač še en cool & easy, čeprav emotiven song Stevea Lacyja. Modelov nov album izide sredi vročega poletja.

Ocena: 4,5

DAVID BYRNE - Everybody Laughs

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V razcvetu novega vala (new wave), glasbene termike, ki sta jo tako zelo tvorno soustvarjala David Bowie in David Byrne (poleg njiju seveda še vrsta drugih, na primer zasedba Blondie), se je skrivalo še marsikatero drugo slogovno različico, kot pa je bil (in ostal) tisti središčni sodoben indie pop-rock. Ustvarjalno vrenje nekdanjega vodje in frontmana slovitih Talking Heads ne jenja. Tudi njegovi koncertni nastopi ostajajo fascinantni, tako glasbeno kot tudi scensko. Veseljaška singlica, ki sodi na veteranov lanski album Who Is The Sky?, bo zagotovo spektakularno predstavljena tudi čez teden v naši soseščini. Ostanite v razredu dobrovoljnih in smeječih se.

Ocena: 4,5

THE NEIGHBOURHOOD - Planet

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kalifornijski bend je bil pred desetletjem slišati bistveno trše, z glavo in telesom bolj v indie-rock bombastiki. Čeravno visok vokal pevca in frontmana ekipe Jesseja Rutherforda ostaja konstanten. Z leti so se stvari malenkostno spremenile. The Neighbourhood po novem zvenijo še bolj evropsko, pravzaprav sledijo fazonu londonskih light-funkyjašev Jungle. Planet, to je ta odličen nov komad še vedno premalo slavne zasedbe, odkrivamo na njihovem novembrskem albumu Ultrasound. Ameriški indie pop-rock ni za odmet.

Poslušalnica glasba pesem STEVE LACY

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KOMENTARJI5

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osiveli_ritmični_gimnastik
21. 06. 2026 18.56
Pozdravljeni feni, Homer ti si še vedno shupack.
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-8
0 8
Homer.Simpson
21. 06. 2026 14.44
Pozdravljeni dragi moji zvesti oboževalci, ženo od tega modela z nagravžnimi očali menda videvajo na Krku, kamor jo je odpeljal onaj Jovo iz Komende ki ima BMW X6, ima pa tam tudi kar konkretno vikendico. Ta model z nagravžnimi očali pa nima ničesar, še najmanj smisla in kredibilnosti za pisanje. Čaw čaw feni moji
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+7
7 0
Stojadina-sportiva
21. 06. 2026 12.45
Vsaj slike je malo poapdejtou...
Odgovori
+2
2 0
slovenec12
21. 06. 2026 12.07
Ta še kar vztraja.. 🤢🤮
Odgovori
+3
3 0
Diego14
21. 06. 2026 11.52
Evo ga...spet ta
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+7
7 0
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