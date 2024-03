Zvezdnica Becky Hill lepote naše države izbrala za svoj nov videospot.

Prepričali so jih Rakov Škocjan, Kamnolom Zelše in Slap Virje. V slednjem se je zvezdnica tudi okopala, na kar se je pripravljala dlje časa – opozorili so jo namreč, da v Sloveniji v tem letnem času vode dosežejo nizke temperature. Za poslednjo filmsko lokacijo pa je zvezdnica obiskala reko Sočo. "Na podlagi lokacij, ki smo jih poslali, so se odločili za Slovenijo, in snema se samo v Sloveniji," je še povedala Leganova, ki je bila zadolžena za to, da je na podlagi želja snemalne ekipe in scenaristične in režiserske dispozicije našla ustrezne lokacije. Iskali so namreč "veliko vode, moč vode in neskončnost ter nezemeljske poglede".

O videospotu, ki naj bi luč sveta ugledal v bližnji prihodnosti, je Leganova povedala tudi to, da so nezemeljsko atmosfero ustvarili tisti večer, ko so snemali v kamnolomu, razsvetljenem s pomočjo svetlobnega snopa. "Zelo dramatično. Tega so se lotili zelo umetniško. Ni klasičen videospot s kičem in sintetiko," je dodala in poudarila, da gre za lepo promocijo Slovenije. V času načrtovanja je bila namreč v igri tudi hrvaška obala, a na koncu je prevladala prav slovenska narava, nad katero je zvezdnica navdušena, tudi v času predpriprav, ko je vreme nekoliko ponagajalo in je zapadlo veliko dežja, kar je povzročilo naraslost voda. "Navdušeni so nad naravo, ker je tako slikovita in dramatična. Všeč so jim ti kontrasti in barve, gozd, gore, reke, pritoki, slapove, ta naravna dediščina, ki jo imamo."