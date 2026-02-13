Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Zvezdnica po skoraj 20 letih zopet na svetovno turnejo

Los Angeles, 13. 02. 2026 14.53 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Hilary Duff

Igralka in glasbenica Hilary Duff se po skoraj dveh desetletjih zopet podaja na svetovno turnejo. Zvezdnica, ki si je od glasbe vzela desetletje premora, je novembra lani izdala prvi singel z albuma z naslovom Luck... or Something, ki bo luč sveta ugledal 20. februarja in bo že šesti album zvezdnice, ki je zaslovela že kot otrok v Disneyjevi seriji Lizzie McGuire.

"Tako sem srečna, da se bom lahko vrnila na odre in videla vas, moji lepi ljudje. Komaj čakam," je ob najavi svetovne turneje, na katero se podaja po skoraj 20 letih, zapisala igralka in pevka Hilary Duff, ki bo poleg Severne in Južne Amerike obiskala še Evropo, Avstralijo in Novo Zelandijo.

Hilary Duff
Hilary Duff
FOTO: AP

Zvezdnica, ki je zaslovela že kot otrok v Disneyjevi seriji Lizzie McGuire, se je na turneji takšne velikosti nazadnje mudila leta 2007. Kasneje si je vzela desetletje premora od glasbe in se posvetila družinskemu življenju. Kasneje se je počasi začela vračati, veliko svetovno turnejo pa je naznanila le nekaj mesecev po tem, ko je novembra lani izdala prvi singel z albuma z naslovom Luck... or Something, ki bo luč sveta ugledal 20. februarja in bo že njen šesti.

Hilary Duff se je v času glasbenega premora razveselila kar štirih otrok, njeno družinsko življenje pa je vse prej kot dolgočasno. "Štirje otroci je res divja odločitev," se je pred časom pošalila zvezdnica, ki se je sicer nedavno znašla v nenavadni hollywoodski drami. Skupino slavnih mamic, v kateri je tudi Duff, je namreč igralka in pevka Ashley Tisdale označila za toksično. Čeprav domnevnih 'zlobnih deklet' ni želela imenovati, je javnost hitro povezala, da Tisdale najverjetneje govori o Hilary Duff, Mandy Moore in Meghan Trainor.

Duff se na ugibanja, ali je del toksične skupine, nikoli ni javno odzvala.

Razlagalnik

Lizzie McGuire je bila priljubljena ameriška najstniška humoristična serija, ki se je predvajala na Disney Channelu med letoma 2001 in 2004. Serija je spremljala življenje 13-letne Lizzie McGuire (ki jo je igrala Hilary Duff) in njene izzive v srednji šoli, s pomočjo animirane podobe Lizzie, ki je predstavljala njene misli in občutke. Serija je postala kulturna ikona in pomembno vplivala na generacijo najstnikov.

Ashley Tisdale je ameriška igralka in pevka, ki je prav tako zaslovela z vlogo v serijah in filmih produkcijske hiše Disney. Najbolj je znana po vlogi Sharpay Evans v najstniški filmski seriji Gimnazijski muzikal in kot Candace Flynn v animirani seriji Phineas in Ferb. S svojo glasbeno kariero je izdala več studijskih albumov in singlov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Hilary Duff turneja glasba vrnitev

Posnetek vaje razdvaja občinstvo: 'Nisem imela denarja za auto-tune'

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kaj storiti, ko otrok zakriči "sovražim te"?
Kaj storiti, ko otrok zakriči "sovražim te"?
Vaši možgani po porodu niso več isti
Vaši možgani po porodu niso več isti
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka sporočila veselo novico
Katera vadba je najboljša za zdravje in energijo?
Katera vadba je najboljša za zdravje in energijo?
Škornji, ki so trenutno največji hit
Škornji, ki so trenutno največji hit
Ljubila ga je do smrti
Ljubila ga je do smrti
vizita
Portal
Kaj se zgodi z vašim telesom, ko pijete toplo vodo
Nenadna bolečina v levi roki: kdaj telo opozarja na srčno težavo
Nenadna bolečina v levi roki: kdaj telo opozarja na srčno težavo
Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico
Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
cekin
Portal
15 mesecev dela za osnovni model Golfa?
3 horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje dala odpoved
3 horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje dala odpoved
Evropske minimalne plače 2026: presenetljive razlike med državami
Evropske minimalne plače 2026: presenetljive razlike med državami
Za toliko bodo slovenski delodajalci višali plače
Za toliko bodo slovenski delodajalci višali plače
moskisvet
Portal
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
dominvrt
Portal
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
5 načinov, kako odmašiti WC školjko
5 načinov, kako odmašiti WC školjko
okusno
Portal
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
voyo
Portal
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Ukradeno življenje
Ukradeno življenje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534