Zvezdnica po skoraj 20 letih zopet na svetovno turnejo

"Tako sem srečna, da se bom lahko vrnila na odre in videla vas, moji lepi ljudje. Komaj čakam," je ob najavi svetovne turneje, na katero se podaja po skoraj 20 letih, zapisala igralka in pevka Hilary Duff , ki bo poleg Severne in Južne Amerike obiskala še Evropo, Avstralijo in Novo Zelandijo.

Zvezdnica, ki je zaslovela že kot otrok v Disneyjevi seriji Lizzie McGuire, se je na turneji takšne velikosti nazadnje mudila leta 2007. Kasneje si je vzela desetletje premora od glasbe in se posvetila družinskemu življenju. Kasneje se je počasi začela vračati, veliko svetovno turnejo pa je naznanila le nekaj mesecev po tem, ko je novembra lani izdala prvi singel z albuma z naslovom Luck... or Something, ki bo luč sveta ugledal 20. februarja in bo že njen šesti.

Hilary Duff se je v času glasbenega premora razveselila kar štirih otrok, njeno družinsko življenje pa je vse prej kot dolgočasno. "Štirje otroci je res divja odločitev," se je pred časom pošalila zvezdnica, ki se je sicer nedavno znašla v nenavadni hollywoodski drami. Skupino slavnih mamic, v kateri je tudi Duff, je namreč igralka in pevka Ashley Tisdale označila za toksično. Čeprav domnevnih 'zlobnih deklet' ni želela imenovati, je javnost hitro povezala, da Tisdale najverjetneje govori o Hilary Duff, Mandy Moore in Meghan Trainor.

Duff se na ugibanja, ali je del toksične skupine, nikoli ni javno odzvala.