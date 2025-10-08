Zvezdnik Nick Cave naslednje poletje prihaja v puljsko Areno

Nick Cave & The Bad Seeds bodo turnejo začeli 10. junija 2026 v gradu Malahide na Irskem. Nato bodo obiskali Nemčijo, Dansko, Češko, Avstrijo, Grčijo, Italijo, Belgijo, Portugalsko, Francijo, Združeno kraljestvo, Hrvaško, Srbijo, Romunijo, Norveško in Litvo, za konec pa se bodo 28. avgusta ustavili na francoskem festivalu Rock en Seine. V Pulju bodo nastopili 5. avgusta.

Cave in njegova zasedba The Bad Seeds, ki jo sestavljajo Warren Ellis , Colin Greenwood , Jim Sclavunos , George Vjestica , Larry Mullins in Carly Paradis , bodo v Pulju izvedli repertoar, ki zajema skladbe iz vseh obdobij njihove kariere, tudi pesmi z najnovejšega albuma Wild God.

Ploščo Wild God je 68-letni pevec in skladatelj, znan po neizprosni čustveni intenzivnosti svojih besedil, izdal lani. Gre za 18. album s skupino The Bad Seeds, na njem pa je opazen premik od prejšnjega albuma Ghosteen iz leta 2019, ki je bil prežet s spominom na 15-letnega sina Arthurja. Ta je leta 2015 umrl pri padcu s pečine v Brightonu na južni obali Anglije, potem ko je prvič vzel LSD. Leta 2022 je Cave izgubil še enega sina, 31-letnega Jethra Lazenbyja, čigar vzrok smrti ni bil razkrit.

Nick Cave ima za seboj več kot 40-letno kariero, v kateri je polnil koncertne dvorane. Ena njegovih največjih uspešnic je bila pesem Where the Wild Roses Grow z avstralsko popzvezdnico Kylie Minogue leta 1995. Večkrat je nastopil tudi v Ljubljani.