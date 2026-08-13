Zvezdnik skupine BTS med prenosom v živo razkril boj z izgubo sluha

V, član pop senzacije BTS, je presenetil z novico, da se zdravi zaradi izgube sluha na enem ušesu, kar je sporočil sredi težko pričakovane svetovne turneje skupine. Z zdravstveno težavo naj bi se spopadal že skoraj tri leta, tokrat pa jo je prvič delil tudi z oboževalci. "Če je sluh na mojem levem ušesu 100, je na desnem le približno 30," je dejal V, čigar pravo ime je Kim Tae-hyung.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right BTS. Profimedia

Južnokorejska skupina BTS se je vrnila na glasbene odre Profimedia

Južnokorejska skupina BTS se je vrnila na glasbene odre Profimedia

BTS Profimedia

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Skupina je trenutno na svoji prvi svetovni turneji po letih, ki označuje ponovno združitev vseh sedmih članov, saj so si zaradi obveznega služenja vojaškega roka vzeli premor. Med prenosom v živo je V povedal, da se mu je sluh poslabšal med služenjem vojaškega roka. Vendar je dejal, da tega sprva ni jemal resno, saj je menil, da gre za "stvar duševne moči". Dodal je, da zdaj jemlje zdravila in redno hodi v bolnišnico. Z redkimi izjemami morajo vsi telesno sposobni moški v Južni Koreji odslužiti 18 mesecev vojaškega roka.

V, član skupine BTS FOTO: Profimedia

Med njimi so bili tudi člani skupine BTS, ki so bili na vrhuncu slave leta 2022, ko so si začeli jemati premore v karieri, da bi se prijavili v vojsko. V se je pridružil vojski leta 2023 in je bil odpuščen junija 2025. Svetovna turneja Arirang, ki se je aprila začela v Južni Koreji, je zaznamovala težko pričakovano ponovno združitev sedmih članov skupine. Prenos v živo v sredo je potekal po tem, ko je skupina končala koncerte v Baltimoru v Marylandu.