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Zvezdnik skupine BTS med prenosom v živo razkril boj z izgubo sluha

Maryland, 13. 08. 2026 13.57 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
V, član skupine BTS

Priljubljena južnokorejska skupina BTS se je nedavno vrnila na glasbene odre, potem ko so člani odslužili vojaški rok. Zdaj pa je oboževalce presenetilo priznanje enega izmed članov, da se spopada z izgubo sluha. Kljub naporni svetovni turneji pevec zaradi okvare sluha redno obiskuje bolnišnico in jemlje zdravila.

V, član pop senzacije BTS, je presenetil z novico, da se zdravi zaradi izgube sluha na enem ušesu, kar je sporočil sredi težko pričakovane svetovne turneje skupine. Z zdravstveno težavo naj bi se spopadal že skoraj tri leta, tokrat pa jo je prvič delil tudi z oboževalci.

"Če je sluh na mojem levem ušesu 100, je na desnem le približno 30," je dejal V, čigar pravo ime je Kim Tae-hyung.

Skupina je trenutno na svoji prvi svetovni turneji po letih, ki označuje ponovno združitev vseh sedmih članov, saj so si zaradi obveznega služenja vojaškega roka vzeli premor. Med prenosom v živo je V povedal, da se mu je sluh poslabšal med služenjem vojaškega roka.

Vendar je dejal, da tega sprva ni jemal resno, saj je menil, da gre za "stvar duševne moči". Dodal je, da zdaj jemlje zdravila in redno hodi v bolnišnico. Z redkimi izjemami morajo vsi telesno sposobni moški v Južni Koreji odslužiti 18 mesecev vojaškega roka.

V, član skupine BTS
V, član skupine BTS
FOTO: Profimedia

Med njimi so bili tudi člani skupine BTS, ki so bili na vrhuncu slave leta 2022, ko so si začeli jemati premore v karieri, da bi se prijavili v vojsko. V se je pridružil vojski leta 2023 in je bil odpuščen junija 2025.

Svetovna turneja Arirang, ki se je aprila začela v Južni Koreji, je zaznamovala težko pričakovano ponovno združitev sedmih članov skupine. Prenos v živo v sredo je potekal po tem, ko je skupina končala koncerte v Baltimoru v Marylandu.

Razlagalnik

K-pop oziroma korejski pop je glasbena zvrst, ki izvira iz Južne Koreje in združuje elemente popa, hip-hopa, R&B-ja in elektronske glasbe. Zanj so značilne visoko producirane videospote, zapletene koreografije in močan vizualni slog. Skupina BTS, znana tudi kot Bangtan Boys, je postala globalni fenomen, saj je s svojim edinstvenim glasbenim slogom in sporočili o ljubezni do sebe ter družbeni kritiki presegla meje Južne Koreje in postala ena najbolj prepoznavnih glasbenih skupin na svetu.

Služenje vojaškega roka v Južni Koreji je obvezno zaradi nenehne napetosti med Južno in Severno Korejo, saj tehnično gledano državi še vedno nista podpisali mirovnega sporazuma po koncu korejske vojne v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Vojaški rok služi kot obrambni ukrep za zagotavljanje nacionalne varnosti, saj država potrebuje stalno pripravljeno vojsko za odvračanje morebitnih groženj. Sistem je globoko zakoreninjen v družbi in velja za pomembno državljansko dolžnost.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
BTS sluh V med prenosom boj

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