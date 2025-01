Zvezdniki za pomoč žrtvam požarov z dobrodelnim koncertom

Ob grozovitih požarih, ki že dneve divjajo po Los Angelesu, so zaskrbljeni tudi številni zvezdniki. Nekateri so celo med žrtvami in so izgubili svoje domove, saj ognjeni zublji ne izbirajo med slavnimi ljudmi in navadnimi smrtniki. Številni poklanjajo oblačila, ponujajo streho nad glavo, nekaj glasbenikov pa se bo združilo in pripravilo dobrodelni koncert FireAid. Kdo vse bo nastopil na dveh koncertih?

OGLAS

Ob naravnih katastrofah se vedno pokaže, kdo ima veliko srce in je pripravljen pomagati ljudem v stiski. Trenutno so se v težavah znašli predvsem prebivalci Los Angelesa, saj tam že dneve divjajo požari, ki pred sabo požirajo domove tako slavnih kot neznanih ljudi. Zdaj se z gestami podpore oglašajo številni zvezdniki in dobri ljudje, ki so pripravljeni pomagati.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kar nekaj glasbenikov se bo tako združilo na dobrodelnem koncertu FireAid, s katerim bodo pomagali ljudem, ki so jih prizadeli požari. Na dogodku bodo nastopili Green Day, Gracie Abrams, Katy Perry, Red Hot Chili Peppers, Sting, Stevie Nicks, Billie Eilish, Lady Gaga, Pink, Gwen Stefani, Rod Stewart, Earth, Wind & Fire, Lil Baby, Stephen Stills, Tate McRae, Joni Mitchell in Jelly Roll. Prvič bosta skupaj nastopila tudi Dave Matthews in John Mayer. Nekateri zvezdniki so k udeležbi in donacijam pozvali tudi na svojih družbenih omrežjih. "Resnično sem navdihnjena z aktivizmom moje skupnosti. Tako sem hvaležna, da lahko prispevam na svoj način," je zapisala Katy Perry.

Novico o koncertu je delila tudi Billie Eilish. FOTO: Billie Eilish icon-expand

Koncerti so predvideni za 30. januar, potekali pa bodo v Inglewoodu, tik pred Los Angelesom. Sredstva, ki jih lahko donirajo ljudje z vsega sveta, bodo namenjena za kratkoročne in dolgoročne načrte preprečevanja gozdnih požarov. Kot so sporočili organizatorji, bo denar razdeljen po navodilih Fundacije Annenberg. Stroške izvedbe FireAid bo kril košarkarski klub Los Angeles Clippers, ki svoje tekme prireja v Inuit Dome. Poleg do sedaj znanih nastopajočih, bodo imena dodatnih gostov objavljena naknadno.