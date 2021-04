Zvita Feltna: Če me občutek ne vara, smo ustvarili nov poletni hit

Dama in baraba je še ena poletna pesem, ki jo lahko že ob prvem poslušanju pripišemo skupini Zvita Feltna . Moderna skladba, zgrajena na ritmih reggaetona in s prepoznavnim karakterjem benda, ki je sinonim za žur, spomni na uspešnice, kot sta Edina ter 'Gin in tonic . Ne naključno, saj jih je ustvarila ista ekipa serijskih ' hitmejkerjev' : tesktopisec Rok Lunaček , producent Blaž Hribar , glasbo pa podpisujeta Blaž Gec in Mladen Jakovljević - Djomla KS .

"Feltnaši' so prava energijska bomba. 'Dama in baraba' je bil naslov za njih, še preden sem slišal pesem. Oni so taki pozitivni 'bad boysi', številna dekleta, ki polnijo njihove nastope, pa obravnavajo kot dame – in one jim to ljubezen vračajo. Bo očitno kar držalo, da lepa dekleta ljubijo barabe ...(smeh)"ob izidu pesmi pove Rok Lunaček.

Član skupine Blaž Gec pa samozavestno doda: "Vse naše uspešnice so nastale zelo spontano. Ko sem slišal melodijo za pesmi 'Edina' ter 'Gin in tonic', sem že po nekaj sekundah vedel, da je to to. Enake občutke sem imel tudi pri pesmi 'Dama in baraba'. Tudi besedilo, ki ga je Rok napisal na našo melodijo, nam je bilo takoj všeč. Popravili nismo niti besede. Če me občutek ne vara - in redko me - smo ustvarili nov poletni hit."



Pesem je sicer nastala že lani, med prvim koronskim valom, ko so bili fantje še zelo pod vtisi koncertov. Vse se je odvilo hitro, skladbo so posneli v tednu dni, če ne upoštevamo 'kozmetičnih' popravkov. Člani Zvite Feltne obljubljajo, da bo 'Dama in baraba' himna letošnjega poletja v upanju, da bomo končno dočakali ponovni zagon prireditev in koncertov.