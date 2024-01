Zvita Feltna: Morali smo pohiteti s pesmijo, da ne bi bilo prej konec zime

Fantje iz skupine Zvita Feltna so ponosni Primorci, a morda prav zato tudi veliki ljubitelji smučanja. Blaž in Matic sta celo učitelja, a to ni bil razlog, da so se zadnji teden mudili na belih strminah Krvavca. Priljubljeni glasbeniki so namreč snemali videospot za svojo čisto prvo APRES SKI pesem, ki so jo naslovili Mater je mraz – in res, med snemanjem videospota je bilo -17 stopinj Celzija, zato je eden od članov pred mrazom pobegnil na Maldive.