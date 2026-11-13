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Zvita Feltna: Nismo vraževerni, a pesem je primerna ravno za petek 13.

Ljubljana , 13. 11. 2026 13.08 pred 4 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Kaja Ahčin
Fantje so se odločili za pogumno potezo.

Če se na petek 13 izogibate črnim mačkam in pazite, da ne stopite pod lestev, vam Zvita feltna na seznam dodaja še dva pajka. Fantje pravijo, da niso vraževerni, a kljub temu so z razlogom na današnji dan izdali novo, hudomušno pesem z naslovom Pajčevina in dva pajka. Ob nesrečnem dnevu smo skupaj s pevcem skupine pogledali v kavo in pesmi napovedali prihodnost.

Petek 13., s katerim se v letu 2026 srečujemo že tretjič, velja za nesrečen dan. Nekateri si na ta dan ne upajo iz stanovanja, spet drugi pa datumu na koledarju ne posvečajo prevelike pozornosti. Takšni so tudi člani skupine Zvita Feltna, ki zase pravijo, da nikakor niso vraževerni, a kljub temu jim je današnji dan izjemno pomemben.

Zvita Feltna predstavlja novo pesem.
Zvita Feltna predstavlja novo pesem.
FOTO: NEO VISUALS

Odločili so se namreč, da bodo danes v svet poslali novo pesem z naslovom Pajčevina in dva pajka. "Nismo vraževerni, a pesem je primerna za petek 13. Že zaradi naslova, a pomembno je, da bodo ljudje prepoznali, da jim je pesem všeč," se je zasmejal pevec skupine Blaž Gec in dodal, da imajo fantje kljub vsemu svoje rituale pred nastopom: "Za pogum spijemo enega kratkega, sicer pa sklenemo krog, damo roke na sredino in se zaderemo 3, 4, MURA." Njihov pozdrav je nastal iz samega heca, saj nihče od članov benda ni iz Prekmurja niti ne navija za Muro. "Se opravičujemo vsem, ki navijate za Muro," se je v smehu opravičil pevec.

Fantje so se odločili za pogumno potezo.
Fantje so se odločili za pogumno potezo.
FOTO: NEO VISUALS

To je za Primorce zelo pogumna odločitev, če vemo, da se na ta dan ne bi smeli odločati za velike in pomembne odločitve. "Pesem je zelo ekstravagantna, že sam naslov je tak. Ko človek to sliši, ne ve, kaj bi si mislil in tudi sam nisem vedel, dokler pesmi nisem slišal. Ko sem jo slišal, pa mi je bila zelo všeč, pozitivno presenečenje," je obrazložil njihovo odločitev Blaž in razkril, o čem govori: "Ljudje včasih pozabimo na manire, pustimo za sabo vse skrbi in smo tisto, kar v tistem trenutku smo. Včasih se najde tudi kakšen tak, ki ima v glavi samo pajčevino in dva pajka."

Za videospot so se zelo uredili, vsi so nosili elegantne obleke, a to ni v njihovi navadi. "Bolj smo videti, kot da gremo na Sanremo, še nikoli se nismo tako uredili. A pesem je totalno nasprotje, želeli smo ta kontrast, mislim, da bo to za vse zelo pozitivno presenečenje," je povedal o videospotu, na katerem so se znova zelo zabavali.

Na snemanju videospota so se zelo zabavali.
Na snemanju videospota so se zelo zabavali.
FOTO: NEO VISUALS

Da pa bo pesem kljub nesrečnemu datumu imela dobro popotnico, smo ob črni kavi pogledali, kaj ji je namenjeno. "V kavi je netopir, ki je v času, kar se pogovarjamo, še malo razprl krila. Nisem vraževeren in ne vem, kaj to pomeni, a mogoče je dobro," je v smehu povedal Blaž, ki mu je v življenju in na cesti pot že večkrat prekrižala črna mačka, a vseeno ne verjame, da to prinaša nesrečo.

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