Zvita Feltna o novi pesmi: Publika je ponorela

Skupina Zvita Feltna je predstavila novo narodnozabavno skladbo z naslovom Cela drama, ki jo spremlja duhovit videospot. "Komad smo že zaigrali v živo in publika je ponorela. Nihče ni pričakoval harmonike, zato smo jo morali vrniti," so ob izidu povedali fantje.

Zvita Feltna se vrača z novo skladbo Cela drama. Tokrat so se fantje odločili za bolj narodnozabavne ritme. Pevec in vodja skupine Blaž Gec, ki je tudi avtor glasbe in idejni vodja projekta, pravi, da je pesem nastala povsem spontano: "Doma imam majhnega otroka in ko ga dajem spat, razmišljam o veliko stvareh. Včasih se mi utrne kakšna nova ideja."

Skladbo spremlja duhovit videospot. Člani skupine so se prelevili v like hišnika Maksa, kuharja Francija, natakarja Karlota in snubca Edmunda. Vse štiri povezuje očarljiva dama, ki jo v spotu igra Tajda Likar Peer, nekdanja manekenka in dekle pevca Urbana Vidmarja. "Komad smo že zaigrali v živo in publika je ponorela. Clio postaja velik hit med mladimi, želimo si, da bi Cela drama ubrala podobno pot. Nihče ni pričakoval harmonike, zato smo jo morali vrniti," je povedal Žan Janežič, ki v videu nastopa kot glavni zapeljivec.