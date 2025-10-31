Svetli način
Zvita Feltna o novi pesmi: Publika je ponorela

Kras, 31. 10. 2025 14.10 | Posodobljeno pred 4 minutami

Skupina Zvita Feltna je predstavila novo narodnozabavno skladbo z naslovom Cela drama, ki jo spremlja duhovit videospot. "Komad smo že zaigrali v živo in publika je ponorela. Nihče ni pričakoval harmonike, zato smo jo morali vrniti," so ob izidu povedali fantje.

Zvita Feltna se vrača z novo skladbo Cela drama. Tokrat so se fantje odločili za bolj narodnozabavne ritme. Pevec in vodja skupine Blaž Gec, ki je tudi avtor glasbe in idejni vodja projekta, pravi, da je pesem nastala povsem spontano: "Doma imam majhnega otroka in ko ga dajem spat, razmišljam o veliko stvareh. Včasih se mi utrne kakšna nova ideja." 

Skladbo spremlja duhovit videospot. Člani skupine so se prelevili v like hišnika Maksa, kuharja Francija, natakarja Karlota in snubca Edmunda. Vse štiri povezuje očarljiva dama, ki jo v spotu igra Tajda Likar Peer, nekdanja manekenka in dekle pevca Urbana Vidmarja.

"Komad smo že zaigrali v živo in publika je ponorela. Clio postaja velik hit med mladimi, želimo si, da bi Cela drama ubrala podobno pot. Nihče ni pričakoval harmonike, zato smo jo morali vrniti," je povedal Žan Janežič, ki v videu nastopa kot glavni zapeljivec.

Bobnar Matic Leban se je v vlogi natakarja počutil domače, saj je to delo opravljal že kot študent: "Najbolj smo se nasmejali Blažu. On je bil originalen hišnik, z zobotrebcem v ustih in svinčnikom za ušesom. Popravit pa ni znal nič," je dodal v smehu. Kitarist in producent Theo se je na snemanju znašel v vlogi kuharja in razkril, da ga je pravi chef naučil narediti ogenj na ponvi: "Ni pa to ravno nekaj, kar bi poskusil doma," se je nasmehnil.

Prihodnje leto bo za Zvito Feltno prav posebno. Praznovali bodo 20 let delovanja. V tem času so prevozili skoraj vse slovenske odre, nastopili na številnih festivalih in dogodkih ter si ustvarili zvesto publiko po vsej Sloveniji. Ob okrogli obletnici pa napovedujejo, da pripravljajo nekaj posebnega tudi za svoje oboževalce.

