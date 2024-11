Zvita Feltna: Radi nastopamo, snemanje videospotov pa nam ni najljubše

OGLAS

Skladba Numero Uno je nastala že poleti, a so si fantje vzeli dovolj časa, da projekt dokončajo tako, kot je treba. Ideja za pesem se je porodila pevcu skupine Zvita Feltna Blažu Geci, preostali člani pa so takoj prepoznali potencial. Skupaj so se odločili, da pisanje besedila prvič zaupajo tekstopiscu Alenu Klepčarju, avtorju besedil Fehtarjev in še nekaterih domačih izvajalcev."Zvita Feltna zelo dobro vemo, kaj nam je všeč in kaj bi radi imeli. Pisanje besedila za nas zato ni vedno najlažje. Z Alenom smo se dobro ujeli in verjamem, da to ni naš zadnji skupni projekt," je povedal kitarist Theo Čebron, ki je avtor produkcijskega aranžmaja za skladbo.

Zvita Feltna predstavljajo videospot za pesem Numero Uno. FOTO: Luka Blatnik icon-expand

"Zvita Feltna je Numero Uno, takšen pa je tudi naslov našega novega komada, ki je zelo živahen in v našem stilu. Tako smo ga poimenovali, ker smo blizu Italije," so o pesmi, ki je po njihovem mnenju energična bomba, za našo ekipo povedali fantje, ki so dodali:"Vsak med nami ima svojo numero uno punco in verjamemo, da ima tudi vsak od naših oboževalcev svojega ali svojo numero uno in se bo našel v tem komadu." 'Tri dni pred snemanjem še nismo vedeli, kaj bomo počeli' "Tri dni pred snemanjem še nismo vedeli, kaj bomo počeli, vedeli smo samo, kdaj snemamo. Potem smo poklicali enega prijatelja, ki ima eno hudo garažo za avtomobile, ki je cela v črnem, v njej pa se predelujejo najbolj luksuzni avtomobili. Rekli smo, da je to scena, ki je ni še nihče videl, ko pa smo spot že snemali in vmes delili utrinke na družbenih medijih, pa so nas mnogi spraševali, kje smo našli tako dober prostor in če je sploh v Sloveniji," so o ideji za snemanje razkrili fantje.

Videospot za pesem so posneli v domači Sežani v zelo posebnem ambientu - avtokozmetični delavnici."Ideja za videospot je nastala zelo spontano. Smo bend, ki rad nastopa na odrih, snemanje videospotov pa nam ni ravno najljubša stvar v življenju. Zato smo si rekli, da posnamemo spot v domačem okolju, hkrati pa smo želeli z izdelkom dobiti nekaj več, nekaj kar mogoče na slovenski sceni še ni bilo videno," je povedal pevec Zvite Feltne in tudi idejni vodja projekta. Videospot je nastal pod taktirko režiserja Luke Blatnika, ki je za njih posnel že spot za pesem Panika. Luka je o snemanju povedal naslednje:"Z Zvito Feltno mi je vedno zabavno delati, ker imajo fantje dobro energijo. Takoj sem začutil komad, ko sem pa videl, v kakšnem prostoru bomo snemali, so se mi pa kar malo zasvetile oči. Take scene so namreč tihe sanje vsakega snemalca." Fantje so za potrebe videa k sodelovanju povabili tri simpatična dekleta, ki pa niso bile navdušene le nad skladbo in fanti, temveč tudi nad izredno atraktivnim jeklenim konjičkom, ki se pojavi v spotu."Luksuzni avtomobili so že stalnica v spotih Zvite Feltne, lahko rečemo, da je to naš zaščitni znak," je dodal basist Žan Janežič.

Videospot za pesem Numero Uno so Zvita Feltna popestrili s hitrim avtomobilom in lepimi dekleti. FOTO: Luka Blatnik icon-expand