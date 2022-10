Zvita Feltna: Takega komada na slovenski glasbeni sceni še nismo slišali

Skupina Zvita Feltna po pestri poletni koncertni sezoni predstavlja novo skladbo Panika , ki z vložki elektronske glasbe sledi njihovemu zaščitnemu zvoku. "Čeprav smo živ bend, radi mešamo različne glasbene zvrsti in gradimo pravo festivalsko vzdušje," pravi kitarist Theo Čebron , ki je glavni avtor nove pesmi, in dodaja: "Panika je Zviti Feltni pisana na kožo. Mislim, da takega komada na slovenski glasbeni sceni še nismo slišali. Zelo me zanima, kakšen bo odziv. Je pa to zagotovo skladba, ki pooseblja našo skupino." Besedilo za pesem je napisal njihov 'hišni' tekstopisec Rok Lunaček , pri piljenju aranžmaja pa sta priskočila na pomoč še pevec Blaž Gec in producent Blaž Hribar .

Mladi glasbeniki so posneli tudi videospot, kjer so prvič sodelovali z Luko Blatnikom, ki je filmsko zgodbo zasnoval predvsem kot vizualno podporo že tako energične skladbe. "Snemanje spota je bil kar precejšen organizacijski zalogaj, saj je na sceni sodelovalo preko 30 statistov, v spotu pa nastopajo tudi bruhalec ognja, akrobat in profesionalni plesalec," pravi bobnar Matic Leban. Snemali so v industrijski hali v Novi Gorici, v zgodbo pa so vključili tudi luksuzne avtomobile, ki so postali zaščitni znak njihovih videospotov.