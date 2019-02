Zvita feltna v svet pošilja novo skladbo: bo to letošnja poletna himna mladih?

Skupina Zvita feltna po velikih hitih 'Edina', 'Kraljica', 'Lunina belina' in 'V dobrem starem Piranu' v svet pošilja novo, bodočo uspešnico 'Zate', za katero verjamejo, da bo to pomlad in poletje himna mladih po Sloveniji.

Člani glasbene skupine Zvita feltna, Blaž Gec, Matic Leban,Theo Čebron in Žan Janežič, v zadnjih dveh letih beležijo izjemne uspehe, njihova popularnost pa je iz dneva v dan večja: njihova skladba 'Edina' bo v nekaj dneh dosegla 2 milijona ogledov, 'Lunina belina' je blizu prvemu milijonu, 'Kraljica' pa je na polovici prvega milijona ogledov na portalu YouTube. Pevec in klaviaturist Blaž Gec ne more skriti navdušenja: ''Noro! Tudi v sanjah nismo pričakovali takšnega odziva na naše skladbe. Vemo, da so to le številke, a le-te v resnici pomenijo, da imajo ljudje glasbo, ki jo ustvarjamo, radi. Neizmerno smo veseli in hvaležni!''

Zvita feltna z novim glasbenim hitom FOTO: Andrej Murovec

Zvita feltnase v novi skladbi 'Zate' lotevajo malce drugačnega pogleda na ljubezen – če so bile 'Edina', 'Kraljica' in 'Lunina belina' srečno zaljubljene, je 'Zate' v ljubezni nedorečena. O skladbi avtor glasbe Theo Čebron razmišlja: ''Vsak je nedvomno že doživel konec veze in se kasneje spraševal, ali je to res konec, morda ni, bova še skupaj? In o takšnem razhodu, ''koncu'' ljubezni, govori skladba Zate.'' Besedilo je spisal Rok Lunaček: ''Tako rekoč sem peti član skupine. Ni mi težko kaj napisati za fante: smo ekipa, veliko smo skupaj, tudi v prostem času. Večja težava je ostati zbran in na vsake toliko ustvariti nekaj resnega.'' Za produkcijo in aranžma je poskrbel Blaž Hribar.

Skladba 'Zate' ponuja nekoliko drugačen pogled na ljubezen FOTO: Izvajalec