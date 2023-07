Zvita feltna z novim videospotom in dojenčkom

Skladba Dobrodošli v raju je nastala že pred dvema letoma, a je bila dolgo pospravljena v predalu med drugimi še ne izdanimi komadi. Sedaj pa so se fantje odločili, da je pravi čas, da jo predstavijo slovenski publiki. Gre za pesem v poletnih ritmih, ki opisuje romantično morsko zgodbo med dvema zaljubljencema. Theo Čebron , idejni vodja tega projekta in avtor skladbe je o nastajanju pesmi povedal: "Pesem je nastala zelo spontano in izhaja iz tega, kar Zvita Feltna v resnici smo. Znamo biti ekstremni žurerji, ki kdaj mejijo celo na divjake, po drugi strani pa smo lahko tudi zelo čustveni in romantični. In to dokazuje tudi pesem Dobrodošli v raju."

Da Zvita Feltna ni samo sinonim za skakanje po odru in roke v zraku nam potrjuje tudi vodja skupine Blaž Gec, ki pravi, da se najbolj čarobni trenutki na nastopih zgodijo, ko zapojejo tiste najbolj mirne in čustvene balade: "Ko ljudje skačejo s tabo in tulijo na ves glas te to seveda napolni z adrenalinom, ko pa cela dvorana ali šotor zapoje mirno balado ti to na nek poseben način pogreje srce."

Skladba Dobrodošli v raju je ravno pravšnja mešanica zabave in romantike, kar potrjuje tudi tekstopisec Rok Lunaček, ki s fanti sodeluje že zadnjih 6 let. "Komad mi je bil takoj všeč, ker je vesel, pozitiven in lepo teče. Kljub temu, da ima določene latino segmente pesem zveni naša, slovenska. S prepoznavnimi zvoki Zvite Feltne. Besedilo za pesem je zato nastalo zelo hitro in brez nobenih težav ali popravkov. No, pa tudi zato ker se s fanti zelo dobro poznamo in se je med nami skozi leta spletla posebna vez," je povedal.

Snemanje videospota že rutina

Pri snemanju spota so ponovno sodelovali z že ustaljeno snemalno ekipo Take Over Media s katero so posneli že 11 spotov, skupno pa je to osemnajsti videospot. Fantje pravijo, da je snemanje spotov za njih postalo že zelo rutinsko, med snemanji pa neradi komplicirajo. Ustaljena snemalna ekipa na čelu z Djomlo KS, ki Zvito Feltno zelo dobro pozna, pa je recept za snemanje spota v sproščenem vzdušju, brez kakršnekoli nervoze. Tudi tokrat so fantje spot posneli v bližnji Italiji, v turističnem kraju Lido di Jesolo, kjer je bil posnet že njihov največji hit Gin in tonic.