Zvita Feltna z novo pesmijo odpira poletno sezono

Snemali smo v Piranu in Izoli na tipičen slovenski pomladni dan. "Bilo je sončno, deževno pa tudi vetrovno hkrati," pravijo člani skupine, ki so kljub vsemu uspeli posneti videospot, ki diši po morju, zabavi in sproščenosti. V glavni vlogi sta tokrat bobnar Matic Leban in pevec Blaž Gec .

Zvita Feltna z novo pesmijo z naslovom Laganini odpira poletno sezono, glasbeniki pa so se v novem videospotu zapletli v pravi ljubezenski boj za svetlolaso lepotico. Videospot so fantje posneli konec marca na slovenski obali, in čeprav jim vreme ni bilo ravno naklonjeno, jim je uspelo ujeti poletno vzdušje.

Pesem Laganini je stara že kar nekaj let. Dolgo je namreč čakala v predalu. Zdaj pa so se glasbeniki odločili, da ji končno nadenejo pravo podobo in posnamejo tudi videospot. Pod glasbo in besedilo so se tokrat podpisali kar trije člani skupine: Blaž Gec, Žan Janežič in Theo Čebron, poleg njih pa še Mladen Jakovljević, bolj znan kot Djomla KS, ki je sodeloval pri vseh največjih uspešnicah skupine.

Po njihovih besedah gre za pesem, ki je spevna, udarna in plesna, in v slogu njihovih hitov Gin in tonic, Edina in Lunina belina, ki jih redno vrtijo tako na radijskih postajah kot tudi na zabavah. "Beseda laganini se je zdela kot nalašč za naslov, saj jo uporabljajo mladi in mladi po srcu," so povedali in dodali: "Pomeni nekaj sproščenega, počasnega in lahkotnega. Takšno, kot naj bi bilo poletje."