Zvočna valovanja celjskih glasbenih mladincev

Zgodba skupine Tidal Waves se je začela leta 2016, ko sta si pevec in kitarist Žiga Cerar ter basist Klemen Rizmal zaželela nekaj drugačnega na glasbeni sceni. Z namenom osvežiti, pretresti in narediti nekaj novega na sceni, sta ustanovila bend, ki bo storil prav to. Po menjavi kar nekaj članov in iskanju prave zvočne recepture sta v letu 2019 našla pravo osebo, ki je razumela njuno vizijo in pogled na svet. Na bobnih se jima je pridružil Garvin Gajšek in duo je zopet postal trio. Glasbo, ki jo ustvarjajo, je težko opisati le z nekaj preprostimi besedami. V njej se meša pop, rock pa tudi zvoki, ki niso s tega sveta. Fantje želijo ustvariti nekaj novega, neslišanega, kar bo poslušalcu nudilo nekaj več.

Skupina Tidal Waves je v letih svojega delovanja izdala tri single (All is gone, Days are numbered, Strangers), lani decembra pa je izšel tudi njihov EP s 5-imi skladbami: Romeo & Juliet, Don't let me go, Sign of the universe, Satellites, Remember.

Skladbo Sam midva so inspirirale osebne izkušnje vseh treh članov. Plime in oseke mladincev, med njimi pa ljubezenske nevihte, rutine in vračanje k le-tem. Spet in spet. O snemanju so člani skupine povedali: "Glede samega snemanja ni bilo težav, ker imamo res super ekipo in se znajdemo, kakor se le da. Igralca sta tudi v resničnem življenju par - kar je zanimivo."Nekaj kadrov je tudi erotičnih, a so jih dobro predstavili v videospotu. "Kadre smo zasnovali tako, da ne prikažejo preveč, torej je vse v smislu estetike in umetnosti,"so še povedali za naš portal.