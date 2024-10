Zvočno ozaljšane Električne sanje Mihe Kralja

OGLAS

"Instrumentalna glasba je že ves čas zapostavljena, čeprav je potrebno veliko več truda in znanja, ker nima besedila in je treba pri aranžmaju vedeti marsikaj, na kar se poslušalec lahko nasloni. Sam sem potem naredil tudi nekaj videospotov, da so poslušalca lahko odpeljali na potovanje brez razmišljanja o besedilu. Celo življenje že iščem in ustvarjam nove zvoke, v nekem obdobju sem žrtvoval zasebno življenje, a ostajam na svoji glasbeni misiji. Vedno sem sanjal in raziskoval vesolje, dokler nisem ugotovil, da so največja skrivnost vesolja – ženske!" Miha Kralj o glasbi, skrivnostih vesolja in ženskah.

Miha Kralj, po reizdaji kultne plošče Andromeda in pred leti najnovejšega albuma Parallel Mirror, je zdaj pred nami reizdaja tretjega albuma Electric Dreams, zakaj tretja plošča in ne Odyssey (drugi album)? Zanimivo je to, da se mi dejansko zdi, da za Odyssey še ni čas za reizdajo, saj je glasba eksperimentalno-ambientalna, ostali dve pa sta bolj pop, new age je bil namreč takrat še nekako v povojih. Sem bil pa nedavno na sejmu plošč in so me ljudje spraševali, kdaj prihaja tudi Odyssey, češ, da jo DJ-ji na Balkanu vrtijo na 45 obratih na minuto, ne na 33, ter da bi jo marsikdo rad imel, da je nastala potreba tudi po drugem albumu. Verjetno se bom odločil tudi za reizdajo te plošče, ko bo čas za to, da imam potem "pod streho" vse svoje izdaje do zdaj. Tretja plošča je imela pravzaprav najmanj naklade, originalni LP imajo danes najvišjo ceno, zdaj je končno na voljo po normalni ceni. Kaj se je zgodilo na PGP RTB, da je bila ta plošča pravzaprav najbolj redka in tudi iskana? Takrat naj bi bilo naklade zgolj tri tisoč, a je ta zelo skrivnostno izginila, ne vem, ali v Rusijo ali kam drugam, zelo malo sem dobil tudi od avtorskih pravic, ko je bila še agencija SAKOJ, posledično je bilo seveda veliko povpraševanja. Ploščo sem sicer snemal sam v svojem studiu, kjer sem imel precej nepravilne zvočnike, da je bilo preveč visokih in srednjih tonov, basov pa premalo, zvok je bil pri tiskanju precej slab, kar je bila deloma tudi moja napaka. Zdaj obstajajo programi, ko se da te zadeve enostavno urediti, za kar smo poskrbeli pri reizdaji.

Miha Kralj je po skoraj 40 letih ponovno izdal vinilno ploščo Electric Dreams, tokrat v zvočno izboljšani različici v primerjavi z izdajo leta 1985. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Menda je Martin Žvelc poskrbel za vrhunski mastering in je tokrat izkušnja ob poslušanju še posebej bogata. Kako je potekal ta proces, si ti prispeval master posnetke, kaj ste naredili, da je, kot si rekel, to zdaj najboljša možna verzija albuma? Ker je bilo povpraševanja dovolj, smo zdaj zares naredili najbolje zvenečo različico albuma, da se začutijo pravi zvoki analognih sintesajzerjev, melodije, aranžmaji so nori, da se lahko podoživi tisti čas. Tudi Martin je pohvalil, kako sem toliko nazaj naredil vse tako natančno, pohvalili pa so me tudi avdiofili, ki najbolj poznajo mojo glasbo. Poleg albuma, ki se menda solidno prodaja, je najnovejša neobjavljena stvar tudi videospot za pesem Electric Dreams, ki je luč sveta ugledala po skoraj 40 letih. Kje je bila ves ta čas, v njem si tudi povsem drugačen, kot smo te bili vajeni iz tistih časov, posnet je pozimi, v njem pa je tudi eksotična plesalka. Poveš kaj več o tem? Ko je leta 1985 izšla plošča, sem stopil v kontakt z režiserjem Božom Grljem, ko smo na Sorškem polju pri Kranju, pri minus petnajstih stopinjah snemali videospot v snegu s kupom ogledal, se družili in pili kuhano vino, skratka, se imeli lepo. Potem so videospot nekajkrat zavrteli, nato pa je poniknil. Niti za moj film pred leti ga nismo imeli, zdaj pa sem ga našel na stari VHS kaseti, da smo ga zdigitalizirali in sem ga dal na YouTube. Sodeluje tudi plesalka Tanja, ki je poskrbela tudi za stajling, bleščeča ličila in koreografijo, da je na koncu nastal kar zanimiv videospot.

Kralj sredi 80. let prejšnjega stoletja, v času komponiranja albuma Electric Dreams. (Foto: Osebni arhiv) FOTO: Osebni arhiv. icon-expand

Zanimivo je, da te primerjajo s francoskim Jarrejem, čeprav je tvoja muzika pravzaprav precej bolj v slogu Giorgia Moroderja, ki je tudi delal sprva instrumentalne pesmi, nato sodeloval in produciral za druge, tudi sam si imel podoben videz v 80. letih kot on. Koliko si bil seznanjem z njegovo glasbo v tistem času? Dejvi Hrušovar me je poklical, da sem naredil glasbo za uvodno špico za Pop delavnico, nato pa so me povabili, da naredim še kakšno pesem. Sicer Moroderja prej nisem poznal, poslušal sem Korni grupo, Beatle, The Monkees, Stonese, Mamas & Papas, kar sem tudi igral na raznih plesih. Razvijati sem se začel, ko sem igral po barih v 70. letih, od Turista, Nebotičnika, Leva, Ilirije, ko sem se dogradil in sem tudi sam pel različne priredbe. Leto pred tvojim Electric Dreams je bil posnet film Electric Dreams (1984), v katerem se robot zaljubi v dekle, glasbo za film pa je, med drugim, delal tudi Moroder, si poznal takrat ta film in glasbo, ali je šlo zgolj za naključje? Naključje, filma si (še) nisem ogledal, poznam pa pesem (Together in) Electric Dreams, ki sta jo naredila Phil Oakey in Moroder, torej glasbo iz tega filma. Dejansko sem bil tisti čas nekoliko v svojem svetu, z najnovejšimi instrumenti me je zalagal Miro Strgulec, naravnost iz Nemčije, kar sem si lahko priskrbel z denarjem, ki sem ga zaslužil v času, ko sem bil "one man band" v Emonski kleti. V tistih časih sem bil vesel, da sem lahko snemal, saj ni bilo ravno priložnosti za vsakim vogalom. Andromedo sem snemal v studiu Akademik, druga dva albuma pa že v domačem studiu.

75-letni glasbenik bo letos poskrbel za posebno "miklavževanje" v Španskih borcih, drugo leto pa ob 60-letnici glasbene kariere pripravlja nekaj posebnega. FOTO: Miro Majcen icon-expand