Zvok nove pesmi Anje Strajnar nastal tudi s pomočjo steklenice konjaka

Poletje – čas, ko dneve preživljamo z malo manj kontrole, najraje kje ob morju ali večernem ognju, v dobri družbi in brez skrbi. Čas, ko nam je za ves svet pravzaprav vseeno in se lahko na čisto vse, vsaj za nekaj dni, povsem požvižgamo. S svojo novo skladbo Anja Strajnar poslušalce pelje točno takšnim dnem naproti.

Besedilo pesmi je delo Anje Strajnar v soavtorstvu s Juanom Zuleto , ki je zaigral še na kitaro, David A. Mosquero pa je poskrbel za mix, master in video. Skupaj s Kolumbijcema, živečima v Sloveniji, in v krogu prijateljev je Anja za svojo novo ležerno, poletno skladbo posnela tudi videospot; ob ognju, med klepetom, med spontanim petjem in plesom s prijatelji, partnerjem in svojim psom Alfijem.

Anja Strajnar je že 12 let umetniška vodja in glavni vokal zasedbe Akordika, ki izvaja glasbo iz muzikalov na sebi lasten način. Nastopala je v glasbeno-gledališki predstavi Grand pok, virtuozni kabaret, v pevsko-plesno-igralski vlogi pa je nastopila v različnih muzikalih: Mamma mia, Alpska saga, Madagascar ter Druščina. Je učiteljica petja, ki poučuje tako mlade kot nekoliko starejše ter vodi pevske skupine, je tudi sinhronizatorka risank, med drugim vodi glasbeno skupino Anja Strajnar band in kot glavna vokalistka nastopa v plesno-glasbeni predstavi Globina tesnobe (po motivih glasbe Toma Waitsa), vedno bolj pa se udejanja in uresničuje na področju pisanja in izvajanja avtorskih skladb.