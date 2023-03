Leto je naokoli in spet smo tukaj, pravita organizatorja Grubinovega memoriala Rene Mlekuž in Domen Mavrič. Že šestič bo tako v Kranjski Gori potekal športno zabavni dogodek, ki bo tudi letos dobrodelen. Pod belimi strminami zabavni program, po belih strminah pa se bodo spuščali estradniki, vrhunski športniki in podjetniki, ki bodo s štartninami prispevali sredstva za deklico Brino, ki potrebuje denar za zdravljenje celebralne paralize.