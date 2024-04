Hrvatica, ki zaradi ljubezni navija za Slovenijo: Tudi, ko igra proti Hrvaški

Slovenski nogometni reprezentant Petar Stojanović je v Zagrebu v dresu tamkajšnjega Dinama preživel pet nepozabnih let. Iz Hrvaške se je leta 2021 preselil v Italijo, kamor pa ni odpotoval sam. V hrvaški prestolnici je namreč njegovo srce ukradla Hrvatica Maja Čižmar, ki se je pred tremi leti z njim podala na nepozabno potovanje, ki še vedno traja. V njun svet je vstopil njun prisrčen sin David, Maja pa nam z ogromnim nasmehom na obrazu z veseljem pove, da je Petar po njenem mnenju najboljši oče na svetu. V petem delu oddaje Vsi Za Naše! sta ekipo in novinarja Jana Lukača sprejela v svoj dom in predstavila svoje dinamično življenje v Genovi. Maja je svoj čas namenila tudi naši spletni strani, še več pa boste izvedli v ponedeljek po Masterchefu na POP TV in VOYO.

OGLAS

Maja, kako bi se opisala? Zelo rada kuham. S Petrom sem vzljubila nogomet, čeprav sem mislila, da mi nikoli ne bo všeč. On in David predstavljata vse v mojem življenju, skupaj z mojo družino. Kot otrok sem rada risala in slikala, vendar sem to nekako pustila ob strani, zato upam, da se bom tega kmalu zopet lotila. Rada potujem in obožujem, ko je le mogoče potovati skupaj in ne samo z Davidom ali z nekom drugim. Kako sta se spoznala in zakaj si se zaljubila v Petra? V Zagrebu naju je predstavila skupna prijateljica. No, prva stvar, ki me je pri njem osvojila, je bilo to, da je zelo prizemljen, da je ponižen. Čeprav je javna osebnost in recimo slavna oseba, je vedno ohranjal to ponižnost. Ne misli, da je zdaj nekaj posebnega, ampak resnično ravna z vsemi ljudmi enako.

Kakšen je, ko pride domov po porazu ali po zmagi? Ko izgubi, je pogosto prisotna tišina. Vidim, da se v sebi bori s temi čustvi, toda zato je pomembno, da smo skupaj in da gremo skozi vse skupaj. Mislim, da mu je potem veliko lažje. Ko pa zmaga, je srečen, zadovoljen, ima nasmeh na obrazu in to je tisti pravi, pozitivni Petar. V življenju profesionalnega nogometaša je veliko negotovosti, pogoste selitve, kako se soočaš s tem in kakšno je vajino skupno življenje? Mislim, da mi gre za zdaj zelo dobro, glede na to, da večino časa preživim sama in da smo pogosto ločeni zaradi obveznosti. Odkar sva se preselila v Empoli, že od začetka vozim iz Empolija v Zagreb ali iz Genove v Zagreb. Nikoli ne grem z letalom, zato sem se navadila tudi na ta dolga potovanja. Navadil se je tudi David, ker imamo srečo, da je, odkar se je rodil, miren v avtu in spi. Kar se tiče selitev, sem se navadila, da je to naše življenje. Vsake pol leta smo mogoče na drugem koncu sveta. Jasno mi je, da je to del življenja nogometaševe žene. Mislim, da je to povsem v redu. Navadila sem se na to in to sprejemam. Kako si ti spremljala uvrstitev Slovenije na Euro? Še vedno imam kurjo polt, ko se spomnim tistega dne. Pred tekmo sta ves dan prevladovala navdušenje in živčnost, ampak prepričana pa sem bila, da to zmorejo. Vem, koliko mu to pomeni in da bi bila uvrstitev na Euro krona njegove kariere. Ko se spomnim tistih trenutkov, ko je sodnik žvižgal zadnjo sekundo. Preprosto me preplavijo močna čustva in to je nekaj, za kar se živi. Hvala mu, ker mi je dal ta užitek in zadovoljstvo je gledati, kako počne to, kar ljubi in kako uspešen je pri tem. Res sem zelo ponosna nanj. Si Hrvatica, a vseeno nas zanima za katero reprezentanco navijaš? Za Slovenijo vedno. Za Slovenijo tudi, ko igra proti Hrvaški.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Petar je rekel, da sta zelo uživala v Empoliju? Mislim, da kdorkoli je imel priložnost živeti v Toskani v primerjavi s katerim koli delom Italije in morda s svetom, razen verjetno njihove države rojstva ve, da je Toscana preprosto nekaj čarobnega. Tam potujejo ljudje z vsega sveta. Je ena najlepših pokrajin na svetu in preprosto sta mi Empoli in Firence prirastla k srcu. Tam smo preživeli prvo leto Davidovega življenja, tako da je to, recimo, del tega. To je njegov dom, njegov prvi dom. Preprosto se bomo vedno z veseljem vrnili tja in upamo, da bomo po koncu kariere imeli priložnost bolj pogosto odpotovati tja. Kakšen oče je Petar? Kar se tiče vloge očeta, mislim, da v življenju ne bi mogel izbrati boljšega človeka za to. Ker ljubi otroke in se je vedno dobro razumel z otroki naših prijateljev. Vedela sem, da bo dober oče, toda že od prvega dne, odkar se je David rodil, sem bila presenečena, koliko je dejansko še bolj dvignil lestvico. Zaradi narave njegovega dela je utrujen, ko pride domov. Utrujen je zaradi tekem, potovanj, tekem v gosteh. V to enostavno vloži več fizičnega dela kot nekdo, ki dela v pisarni. Res mu ni težko dati tudi zadnjega atoma moči, da bi sodeloval z mano v tej vlogi starša. Ne vem, preprosto je najboljši oče, ki bi si ga lahko predstavljala za Davida.