Ivo Mojzer mikrofon zamenjal za slikarski čopič

Ivo Mojzer, slovenska legenda popularne glasbe, je mikrofon zamenjal za slikarski čopič. Pred dvema letoma in pol se je odločil, da bo začel slikati. Sprva je imel nekaj težav, a kmalu se je pokazalo, da bo to njegov nov hobi. Do sedaj je naredil 150 likovnih del, nekaj od teh je razstavil v Rušah.